На б/у шины взвинтят пошлины

Наступление на вторичный автомобильный рынок Дальнего Востока продолжается по всем фронтам. Под пресс повышения таможенных пошлин следом за подержанными японскими автомобилями попали подержанные японские шины.

С 23 сентября каждая пересекающая российскую границу бэушная шина будет облагаться пошлиной в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за штуку. Эти расценки фактически ставят крест на импорте так полюбившихся приморским автомобилистам недорогих и качественных японских легковых шин.

Данное решение правительства, продиктованное, как водится, заботой об интересах владельцев российских шинных заводов, создает для дальневосточников ту же проблему, что и ликвидация импорта собственно автомобилей, а именно - общий рост цен и значительное оскудение ассортимента. Среди шин, представленных на внутреннем японском и вторичном приморском рынках, есть немало таких типоразмеров, аналогов которых не выпускает не только российская, но и европейская промышленность.