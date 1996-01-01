Новая автобитва в Сибири

Владивостокские спортсмены отправились в Красноярск для участия в беспрецедентном событии, которого поклонники автоспорта ждали целый год - "Супер Дрифт Битва - Восток против Запада". 5 сентября на трассе "Красное Кольцо" сильнейшие дрифтеры страны сойдутся в решающей схватке.

Запад представляют Евгений Сатюков, Георгий Степанян, Феликс Бекерман, Илья Кондратьев, Владимир Пустошный, Тимофей Кошарный. В составе восточной команды Андрей Тараненко, Сергей Щербаков, Константин Авшаров, Сергей Пягай, Дмитрий Семенюк, Денис Ингалычев, Юрий Цымбал, Денис Ри. Кроме того, в соревнованиях примут участие также дрифтеры из Сибири. Показательно, что все участники, независимо от их географической принадлежности, будут выступать на японских автомобилях.

Победителя ждет приз за первое место - 100 тысяч рублей и звание чемпиона России по дрифтингу.