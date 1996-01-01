"Шинтоп" вернулся с Колымы

Полярные экспедиции 30-х годов ХХ века вызывали в СССР огромный общественный резонанс. К примеру, известная эпопея со спасением советскими летчиками экипажа затертого льдами парохода "Челюскин" привела даже к появлению во Владивостоке гостиницы с одноименным названием.

В ней, известной в то и это время как "Версаль", проживали вывезенные из Арктики челюскинцы и бравшие у них интервью журналисты, слетевшиеся во Владивосток со всех концов страны. Сегодня вокруг экспедиций за полярный круг нет былого ажиотажа. На пресс-конференции вернувшегося с Колымы приморского экипажа "Шинтоп Трофи 2010: от Тихого до Ледовитого" отсутствовали столичные "акулы пера", хотя по значению для страны это путешествие стоит, пожалуй, в одном ряду с "Челюскиным". В силу того хотя бы, что здесь также проводилось изучение транспортных возможностей одного из северных маршрутов.

Владивосток - Якутск - Сеймчан - Амбарчик. Экстремалы из нескольких городов России преодолели порядка 5000 км по суше и около 2000 км - по реке Колыма на автомобилях - амфибиях, дойдя до Северного Ледовитого океана. Никто ранее не преодолевал такие водные расстояния на обыкновенных сухопутных транспортных средствах, частично доработанных для возможности плавания по воде. В этом и состоит уникальность экспедиции.

Команда "Шинтоп Трофи" побывала в хорошо сохранившихся лагерях сталинского ГУЛАГа, ознакомилась с жизнью чукчей-оленеводов, обнаружила вещественные следы присутствия Третьего рейха в Арктике.

Участниками экспедиции "Шинтоп Трофи-2010" были пройдены тысячи километров дальневосточной тайги и сурового северного климата. На всем пути следования отважных путешественников из Приморья, Новосибирска и Омска преследовали сложности, и лишь благодаря мужеству и удаче экспедиция "Шинтоп Трофи-2010" закончилась успешно.

Сразу после завершения последнего этапа была проведена регистрация нового Всемирного национального достижения, которое по итогам года может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Российский комитет по регистрации рекордов планеты за новое Национальное достижение, установленное при проведении уникальной экспедиции "Шинтоп Трофи-2010: от Тихого до Ледовитого", наградил всех участников экспедиции: Александра Сухарева, Артема Канивец, Дмитрия Царева, Александра Гримм, Андрея Голика, Артема Царева, Александра Холянова, Валентину Куликову, Евгения Алехина, Александра Черткова, Александра Корягина, Игоря Куликова, Алексея Елаш.

Установленное участниками экспедиции "Шинтоп-Трофи 2010" необычное достижение не имеет аналогов в мировой истории экстремальных путешествий. Однако следующую задачу "Шинтоп" ставит гораздо серьезнее. Ребята планируют совершить первое настоящее кругосветное путешествие на автомобиле.

Как они говорят, за последние 100 лет были предприняты около сотни кругосветных путешествий на автомобиле. Но по факту большую часть маршрута - через мировые океаны - машины преодолевали в корабельных трюмах. "Шинтоп Трофи" планирует совершить на 100% настоящее автопутешествие, где автомобили будут не только ехать, но и плыть!..