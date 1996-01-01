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Дело "парковочных воротил" дошло до суда
27 августа Фрунзенский суд вынес решение взыскать требуемые средства с ООО "Паркинг плюс" и ИП Абанина В.В. в пользу жителя Владивостока Виталия ГРЕЧАНЮКА. Это было уже третье заседание суда, и ни на одно из них ответчики не явились, сообщил истец информационному агентству PrimaMedia.
История противостояния автомобилиста с "эвакуаторщиками" длится с 7 мая, когда машина истца была эвакуирована от ресторана "Репаблик". В ГИБДД Виталий узнал, что его авто было транспортировано эвакуатором индивидуального предпринимателя Абанина В.В на стоянку ООО "Паркинг Плюс". Чтобы вызволить своего "железного коня", водителю пришлось заплатить почти 3600 рублей, из которых около 3200 стоила "услуга" по эвакуации (точнее, погрузки и выгрузки), а также 400 рублей "за оформление документов".
Виталий посчитав, что его обманывают, обратился в суд, руководствуясь статьями 1109, 1099, 1100 Гражданского кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2003 года N 759 (с изменениями от 17 сентября 2007 года и 28 августа 2009 года). Но, к сожалению, он так и не дождался появления ответчиков в суде.
В пятницу на третьем по счету заседании было принято заочное решение - взыскать средства, незаконно присвоенные ООО "Паркинг плюс" и ИП Абаниным. У ответчиков есть время и право обжаловать его. В удовлетворении требования возместить моральный ущерб было отказано, а услуги юридического представителя будут возложены на ответчиков в сумме, определенной судом.
Сейчас решение суда готовится к официальному оформлению. Истец также намерен уведомить компетентные органы о сложившейся ситуации с ГИБДД и ее подрядчиками.
Галина АНТОНЕЦ, юрист: "Сама по себе ситуация, когда организации, которые сотрудничают с правоохранительными органами, стоящими на страже закона, работают с нарушением закона, и более того, просто наплевательски относятся к самим требованиям нормативных актов, не может не вызывать удивление.
Но самое поразительное, это то, что найти ООО "Паркинг Плюс" и ИП Абанина В.В. просто невозможно - ни по их юридическим адресам, ни по фактическим. Судебные повестки, претензии и исковые заявления многократно отсылались судом и самим истцом по адресу официальной регистрации, но в суд ответчики не явились и от получения судебных писем уклонились. И если с такими нарушителями закона активно сотрудничают наши правоохранительные органы, которые должны стоять на страже закона, то о каком соблюдении прав водителей вообще можно говорить?
По сути иска, можно сказать, что уже и прокуратура, и различные правозащитные организации высказали свою позицию по незаконному взиманию денег за эвакуацию и хранение машин, но ничего, видимо, не может остановить горе-эвакуаторов, так как деньги за свои услуги продолжают выбивать с граждан. По сути, возлагая на автолюбителей двойное наказание за неправильную парковку машины помимо штрафа государству, приходится платить еще и на карман частным лицам, для того чтобы вернуть себе свое же имущество. Хочу призвать всех пострадавших от незаконных, по моему мнению, действий ООО "Паркинг плюс" и ИП Абанин В.В. обращаться с исками в суд".
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