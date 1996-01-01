Развитию электронных услуг мешает бюрократия

С недавних пор на официальном сайте Департамента обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) www.gibdd.ru появилась возможность отслеживать «свои» штрафы в режиме on-line, а также распечатать бланк для уплаты штрафа.

Услуга в свое время была широко анонсирована руководством департамента, но генералы забыли уточнить, насколько тернист путь к заветной информации.

Как сказано на сайте, «для получения информации о Ваших штрафах за административные правонарушения в области дорожного движения Вы можете воспользоваться соответствующим сервисом Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для оплаты штрафа, наложенного на Вас сотрудниками ГИБДД, Вы можете распечатать квитанцию с соответствующими реквизитами, а также получить справочную информацию о подразделении». Для этого, посчитали разработчики сайта, гражданину достаточно перейти по соответствующей ссылке на сайт www.gosuslugi.ru.

В принципе, дело несложное. Однако в нашем случае, пройдя по ссылке «воспользоваться соответствующим сервисом», оказалось, что для знакомства со своими правонарушениями надо не просто быть гражданином России, а быть им в полном официально-номенклатурном смысле этого слова, с соответствующей регистрацией в Пенсионном фонде, с индивидуальным налоговым номером, не говоря уже про паспорт и водительское удостоверение.

Дословно: «Для авторизации на Едином портале государственных услуг необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом РФ (СНИЛС, иными словами, номер страхового пенсионного свидетельства) и пароль, полученный после регистрации на Едином портале. Если Вы не знаете свой СНИЛС, обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда». Спасибо за рекомендацию, но президент просил сделать интернет-услуги максимально простыми в использовании. При оплате штрафа в банке, там не спрашивают номер пенсионного свидетельства, зачем он Единому порталу государственных услуг?

После ввода номера индивидуального пенсионного счета можно приступить к регистрации, где уже в свою очередь с посетителя будет затребован ИНН. Правда, отдадим должное разработчикам сайта, которые внизу страницы выделили красным предупреждение, по которому без ИНН и СНИЛС регистрация будет невозможной. И все же Единому порталу мало имени штрафника, его паспортных данных, номера водительского удостоверения, госномера автомобиля, собственно выписанной инспектором квитанции, он еще хочет знать, что мы сегодня ели на завтрак.

А в это время...

Во многих субъектах Федерации, поняли всю сложность и недоступность «Единого окна госуслуг» и систему усовершенствовали. На сайтах поместили ссылки, по которым можно легко и за считанные секунды узнать свою задолженность по административной практике.

Например, на сайте ГИБДД Башкортостана www.02.gibdd.ru есть ссылка, перейдя на которую, лишь по данным водительского удостоверения можно легко узнать о наложенных штрафах. О том, что таким образом проверять свою задолженность легче, согласились в управлении ГИБДД по Приморскому краю. Однако в отличие от других регионов, приморская Госавтоинспекция вряд ли пойдет навстречу автомобилистам: «Нам не жалко, но мы в первую голову думаем о безопасности данных, содержащихся на сервере Управления». Примерно таков был ответ инспектора, согласившегося прокомментировать ситуацию.

К слову, кроме как проверить штрафы, подобным образом можно было бы проверять «историю» автомобиля при его покупке. Но и эта информация, как оказалось, защищена. Хотя, очевидно, что, если автомобильным ворам понадобятся данные по той или иной машине, человеку или предприятию, имеющему автопарк, они добудут ее, без «Единого окна госуслуг» ...