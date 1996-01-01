В Тернейском районе Приморского края построят новую дорогу

Как заявил губернатор края Сергей ДАРЬКИН, эта трасса пройдет вдоль самого берега Японского моря между отдаленными селами Амгу и Светлая на северо-востоке Приморья.

Краевое руководство дало распоряжение о подготовке проектно-сметной документации. В настоящее же время до Светлой можно добраться только вертолетом, либо зимой по лесовозным зимникам на высокопроходимой машине, или летом морем на плашкоуте.