Нетрезвых водителей на дорогах Владивостока стало меньше

Меньше двух недель прошло с момента вступления в силу поправок к закону, запрещающему нахождение за рулем с любой, даже минимальной дозой алкоголя в крови. Однако, судя по яростным обсуждениям, коими кишит блогосфера, для большинства автолюбителей новые изменения стали очередным наступлением на права автомобилистов. Так думают и те, кто выпивает рюмку за ужином, и те, кто не пьет вообще.

Надо сказать, что Госавтоинспекция также не в большом восторге от нововведения, поскольку поправки, принявшие две недели назад форму Федерального закона, поставили их на край общего водительского негодования. Кроме того, сотрудников ГИБДД не меньше общественности удивляет тот факт, что в целом по стране за последний год количество выявляемых нетрезвых водителей заметно снизилось. Так, во Владивостоке процент выявляемости за год упал почти на 34%, поэтому зачем закручивать гайки так, чтобы резьбу срывало, им непонятно. Но это частности.

Буквально во вторник, дабы прекратить инсинуации по поводу нового закона, под сенью пресс-центра "Комсомольской правды" во Владивостоке собрались практически все заинтересованные стороны, включая журналистов, сотрудников ГИБДД УВД Владивостока и краевой адвокатуры. Краевое здравоохранение представляла и. о. главного врача краевого наркологического диспансера Наталья МАКСИМЕНКО, а общественность была представлена Антоном БЕДАРЕВЫМ, известным на форуме drom.ru под ником BEDAAN. Кого не хватало, так это мировых судей, которых уже сегодня стоит пожалеть - волна разбирательств по поводу "содержания промилле в крови" накроет их в самом недалеком будущем.

Несмотря на то, что уровень потенциальной проблемы, а именно противостояние водителей и ГИБДД (ни больше, ни меньше) намного выше того положения, какое занимают в общественной, правовой и социальной жизни города и края персонажи, присутствовавшие на круглом столе, обсуждение получилось хоть и корректным, но жарким и познавательным.

Например, в ходе дискуссии выяснилось, что для защиты автолюбителей, коим выпало несчастье попасть инспекторам ДПС под подозрение, остается лазейка - все те же 0,3 промилле, отмененные вступившим в силу 6 августа законом. Дело в том, что на руках наркологов, которые будут освидетельствовать водителей на предмет содержания в их крови и парах выдыхаемого воздуха алкоголя, есть только проект приказа по Минздравсоцразвития. Когда будет новый приказ, взамен фактически устаревшего, датированного 2006 годом, никто не знает, в том числе и.о. главного нарколога края Наталья Максименко.

"Пока мы пользуемся старым приказом, - призналась Наталья Николаевна, - а когда будет новый, мы не знаем. Так, последний приказ четырехлетней давности проходил все ступени подписи и утверждения почти год..."