Во Владивостоке начался масштабный ремонт дорог

Развернуть фронт работ удалось в первую очередь благодаря тому, что глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ сумел обосновать и защитить в Москве впечатляющую программу ремонта внутригородских дорог. Из командировки в столицу мэр привез свыше полумиллиарда рублей. Эта цифра более чем в четыре раза превышает сумму, которую мог позволить выделить на такие работы городской бюджет.

Теперь свои и федеральные средства нужно максимально эффективно использовать. Глава администрации лично контролирует ход работ. После успешного устранения пробок на центральных магистралях ул. Алеутская - Океанский пр-т, самым проблемным стал участок: улицы Жигура - Котельникова - Баляева. Игорь Пушкарев прошел пешком вдоль всего отремонтированного участка на улице Жигура и высказал ряд замечаний и предложений. Например, дал указание заасфальтировать проезд к станции электрички и другие съезды, а на ряде участков установить защитные леера для безопасности пешеходов, привести в порядок газоны, на некоторых участках улучшить качество тротуаров и многое другое.

- Есть замечания, но в целом мы получили хорошую дорогу. В будущем планируется организовать здесь одностороннее кольцевое движение по Жигура - Котельникова, - отметил Игорь Пушкарев.

Еще одним важным новшеством в движении на этом участке станет то, что автомобилисты с ул. Жигура смогут сразу проехать на Народный пр-т, минуя кольцо 3-й Рабочей. Уже начался демонтаж трамвайных путей на кольце. Затем это место заасфальтируют. В результате удастся значительно расширить проезжую часть.

Кроме того, на всем протяжении улицы Жигура планируется организация парковки на трамвайных путях недавно закрытого маршрута № 7 (они будут заасфальтированы), благодаря чему удастся освободить от припаркованных машин обочины, что ускорит движение по дороге.

На ул. Котельникова подрядчик завершил ямочный ремонт и уложил выравнивающий слой дорожного полотна и теперь приступил к асфальтированию дороги основным слоем асфальта. Асфальтоукладочный комплекс «Ремиксер-4500» работает в ночное время, чтобы не создавать проблемы автолюбителям днем.

В ближайшее время специалисты генерального подрядчика МУП «Дороги Владивостока» планируют привести здесь в порядок пешеходные зоны и переходы, а также зеленую зону. Все работы по улицам Жигура и Котельникова намечено завершить к концу августа. Специалисты-автодорожники уверены, что проводимый ремонт и оптимизация схемы движения позволят ликвидировать пробки в этом районе Владивостока.

В целом же федеральные средства позволят отремонтировать около 50 улиц Владивостока. Игорь Пушкарев продолжает лично контролировать сроки и качество выполняемых работ. Помимо несомненного удобства для горожан, это дает гарантии выделения дополнительных средств на ремонт других внутригородских дорог из федерального бюджета и на будущий год.