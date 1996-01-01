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На дорогу в Находку нашли частные инвестиции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На строительство автомобильной дороги «Владивосток - Находка - порт Восточный» планируется привлечь частные инвестиции. При этом новая магистраль останется общедоступной, плата за проезд по ней взиматься не будет, заявил губернатор края Сергей ДАРЬКИН на выездном совещании на объекте.

Проектом предусмотрено строительство новой трассы на участке от нулевого километра дороги «Владивосток - Находка - порт Восточный» в районе Артема до подъезда к Большому Камню. Современная магистраль протяженностью более 40 км пройдет вблизи морского побережья в обход населенных пунктов Шкотово, Смоляниново, Романовка и ряда других. Такое спрямление дороги позволит примерно на полчаса сократить путь из Владивостока до Находки, существенно улучшит транспортное сообщение между крупными портами южного Приморья.

По словам губернатора, к настоящему времени завершена экспертиза проекта новой автодороги. Стоимость работ составит порядка 12 млрд рублей. «Для финансирования проекта мы планируем привлечь средства частных инвесторов. При этом дорога не станет платной. Это будет первый такой инвестиционный проект в крае, связанный с дорожным строительством», - отметил Сергей Дарькин и не забыл подчеркнуть, что новая магистраль будет построена из цементобетона.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, работы на первом участке дороги с нулевого по третий километр уже ведутся.

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