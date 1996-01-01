«Зеленый коридор» разрядил центр Владивостока

С 10 июля во Владивостоке действует новая схема дорожного движения в центре города. Опрос показал: подавляющее большинство (90% автолюбителей и пешеходов) довольно нововведениями.

В течение месяца выявлялись преимущества и проблемные моменты, которые оперативно решаются, отметили в пресс-службе города. Специалистами установлено 395 дорожных знаков, новые светофоры, введён в действие подземный переход на Покровском парке, ограничена парковка автотранспорта на ряде улиц. Одновременно корректировалось время переключения светофоров с красного на зеленый свет - в частности, на перекрестках Фонтанная - Океанский пр-т и Океанский пр-т - Алеутская - Партизанский пр-т, что увеличило пропускную способность этих проблемных участков.

«Схема будет дорабатываться, но в любом случае - это движение вперёд. Пробок в центре города нет. Работа по оптимизации дорожного движения продолжается, - отметил глава города Игорь ПУШКАРЕВ. - Например, рассматривается вопрос о введении одностороннего движения по улицам Котельникова и Жигура, актуален и вариант расширения этой дороги. Однако здесь возникло немало сложностей, которые предстоит решать, - это плотная застройка, в том числе в «красных линиях», большое количество коммуникаций. Все варианты оптимизации движения будут обсуждаться и дальше».

А тем временем преображаются остановки общественного транспорта. Новые комплексы появились на Алеутской и пр-те 100 лет Владивостоку. «Красиво!» - считает наш фотокорр Игорь КРАВЕЦ.