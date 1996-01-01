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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 22 июля по адресу Пр-т 100 лет Владивостоку, 148 (МОГТО и РАС ГИБДД №1 УВД по Приморскому краю (дислокация г. Владивосток)) проведение государственного технического осмотра транспортных средств производиться не будет.

Приморское управление ГИБДД опубликовало список пунктов технического осмотра, которые должны решить наконец проблему диких очередей на ГТО. По сообщению пресс-службы ГИБДД, с 22 июля проведение государственного технического осмотра и диагностирование транспортных средств будет производиться на ПТО по адресам:

1. ООО «Ксамс Вест», пр-т 100 лет Владивостоку, 12,

2. ИП «Нещадимов», Руднева, 14,

3. ООО «Владконс», Командорская, 11,

4. ООО «Техинвест», Русская, 2а,

5. ООО «Владконс», ул. Острякова, 38.

Техническое диагностирование транспортных средств будет осуществляться на ПТО по следующим адресам:

1. ООО «Алгор», 13-я Рабочая, 12,

2. ИП «Нещадимов», Иртышская 19,

3. ООО «Ишимка», ул. Фирсова, 1,

4. ООО «Скай Авто», ул. Уссурийская, 1,

5. ООО «Владсветсервис», ул. Леонова, 54,

6. ООО «Алгор», Матросова, 30,

7. ООО «Примавто», ул. Вострецова 38,

8. ООО «Ксамс Вест», пр-т 100 лет Владивостоку, 12,

9. ИП «Нещадимов», Руднева, 14,

10. ООО «Владконс», Командорская, 11,

11. ООО «Техинвест», Русская, 2а,

12. ООО «Владконс», ул. Острякова, 38.

Оформление результатов ГТО будет производиться по следующим адресам: 1. ООО «Ксамс Вест», пр-т 100 лет Владивостоку, 12, 2. ИП «Нещадимов», Руднева, 14, 3. ООО «Владконс», Командорская, 11, 4. ООО «Техинвест», Русская, 2а, 5. ООО «Владконс», ул. Острякова, 38. Прием льготной категории граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров по возрасту, участников боевых действий, инвалидов 1 и 2 групп) будет осуществляться по понедельникам, по адресу: ул. Командорская, 11.

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