Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксперименту дан зеленый
За шесть месяцев в Приморском крае погибли 160 и ранены 2,5 тыс. участников дорожного движения. В июле за неполные три недели на дорогах края погибли 32 человека. Выявлено более 600 тыс. нарушителей ПДД, из них 20 тысяч извлечено из-за руля в нетрезвом состоянии.
Таковы итоги первого полугодия, подведенные начальником краевого Управления ГИБДД полковником милиции Александром ЛЫСЕНКО.По словам главного Государственного автоинспектора, аварийность на дорогах нельзя рассматривать отдельно от... строек саммита АТЭС.
- Сегодня на строительстве мостов и дорог работают почти две тысячи большегрузных машин, которые в силу габаритов и технического состояния представляют реальную угрозу безопасности движения, - подчеркнул он. - Управляют техникой водители и машинисты со всей страны, мало знакомые с условиями реального движения во Владивостоке и его пригороде. Из-за ДТП, в которых участвовала техника саммита, погибли семь человек и около двух десятков пострадали.
ГАИ ведет работу с подрядчиками строительных организаций, протоколы выписываются ежедневно пачками, никаких поблажек Госавтоинспекция «пришлым» не делает: бдительными на дорогах должны быть все.
Кроме общей оценки аварийности, Александр Лысенко высказался и по поводу организации движения в краевом центре. Первые итоги работы эксперимента с введением одностороннего движения на Океанском проспекте и ул. Алеутской имеют больше плюсов, чем минусов. Главный же минус - в «пробке» на перекрестке улиц Алеутской и Семеновской из-за расположенного здесь разворотного автобусного кольца. Схема движения на этом участке дорабатывается.
Как заметил начальник ГАИ Владивостока Александр ФИЛИППЕНКО, эксперимент рассчитан на два месяца, но уже сегодня можно говорить с большой долей вероятности о принятии этой схемы движения за основу. В перспективе, о чем, кстати, говорилось еще пять лет назад, - сделать одностороннее движение по Океанскому проспекту от Некрасовского путепровода до Покровского парка и далее на ул. Алеутскую - «в город», а по Партизанскому проспекту и далее к Некрасовскому мосту - «из города». Но все решения, в том числе об одностороннем движении по улицам Котельникова и Жигура, будут приниматься осенью.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой