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Эксперименту дан зеленый

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За шесть месяцев в Приморском крае погибли 160 и ранены 2,5 тыс. участников дорожного движения. В июле за неполные три недели на дорогах края погибли 32 человека. Выявлено более 600 тыс. нарушителей ПДД, из них 20 тысяч извлечено из-за руля в нетрезвом состоянии.

Таковы итоги первого полугодия, подведенные начальником краевого Управления ГИБДД полковником милиции Александром ЛЫСЕНКО.По словам главного Государственного автоинспектора, аварийность на дорогах нельзя рассматривать отдельно от... строек саммита АТЭС.

- Сегодня на строительстве мостов и дорог работают почти две тысячи большегрузных машин, которые в силу габаритов и технического состояния представляют реальную угрозу безопасности движения, - подчеркнул он. - Управляют техникой водители и машинисты со всей страны, мало знакомые с условиями реального движения во Владивостоке и его пригороде. Из-за ДТП, в которых участвовала техника саммита, погибли семь человек и около двух десятков пострадали.

ГАИ ведет работу с подрядчиками строительных организаций, протоколы выписываются ежедневно пачками, никаких поблажек Госавтоинспекция «пришлым» не делает: бдительными на дорогах должны быть все.

Кроме общей оценки аварийности, Александр Лысенко высказался и по поводу организации движения в краевом центре. Первые итоги работы эксперимента с введением одностороннего движения на Океанском проспекте и ул. Алеутской имеют больше плюсов, чем минусов. Главный же минус - в «пробке» на перекрестке улиц Алеутской и Семеновской из-за расположенного здесь разворотного автобусного кольца. Схема движения на этом участке дорабатывается.

Как заметил начальник ГАИ Владивостока Александр ФИЛИППЕНКО, эксперимент рассчитан на два месяца, но уже сегодня можно говорить с большой долей вероятности о принятии этой схемы движения за основу. В перспективе, о чем, кстати, говорилось еще пять лет назад, - сделать одностороннее движение по Океанскому проспекту от Некрасовского путепровода до Покровского парка и далее на ул. Алеутскую - «в город», а по Партизанскому проспекту и далее к Некрасовскому мосту - «из города». Но все решения, в том числе об одностороннем движении по улицам Котельникова и Жигура, будут приниматься осенью.

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