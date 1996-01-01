Шальным парковкам объявлена война

На прошлой неделе продолжился взлом асфальта на пришкольном стадионе СШ №72, на ул. Шилкинской, переоборудованном под автостоянку. По планам городской администрации, стадион будет реконструирован в многофункциональный спортивный комплекс со ставшим уже обязательным искусственным газоном.

Вернуть эту спортплощадку к ее первоначальному предназначению получилось без скандалов. А чтобы освободить пришкольную территорию МОУ СШ №67, пришлось ждать решения суда. Владелец парковки его проиграл и теперь обязан освободить занимаемый спортгородок. Основанием судебного разрешения спора стали результаты проверки и выявленные нарушения земельного и градостроительного законодательства индивидуальным предпринимателем Авдошкиным Я.Ю., организовавшим автостоянку в отсутствие каких-либо правоустанавливающих документов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Первореченского района в суд направлено исковое заявление о прекращении деятельности автостоянки, признании возведенного здания для ее охраны самовольной постройкой и его сносе. Решением Первореченского районного суда города Владивостока требования прокурора Первореченского района удовлетворены в полном объеме.