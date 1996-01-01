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Антимонопольный признал ГИБДД нарушителем

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (Приморское УФАС) признало Управление ГИБДД УВД по Приморскому краю виновным в ограничении конкуренции на рынке оказания услуг по проверке технического состояния автомототранспорта.

Как сообщается в пресс-релизе управления, в УФАС обратилась Ассоциация предприятий технического диагностирования автомототранспортных средств Приморского края с заявлением о незаконных действиях ГИБДД УВД по ПК по устранению с рынка услуг по проведению технического диагностирования ряда организаций, осуществляющих такую деятельность в течение продолжительного времени и созданию необоснованных преференций для новых игроков этого рынка.

В своем обращении ассоциация сообщила, что с 2009 г. в г. Владивостоке с пунктов технического осмотра, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим проверку технического состояния автомототранспортных средств при проведении государственного технического осмотра, были отозваны все государственные инспекторы по безопасности дорожного движения, осуществлявшие государственный техосмотр на данных пунктах в течение восьми лет на специально созданных для них рабочих местах.

В то же время УГИБДД УВД по ПК на основании заключенного с ООО «ВладКонс» договора по проверке технического состояния транспортных средств с привлечением средств технического диагностирования разместило на ПТО, расположенном в г. Владивостоке по ул. Командорская 11, шесть государственных инспекторов, осуществляющих функции государственного технического осмотра.

Позже еще три госинспектора обосновались на ПТО ООО «ВладКонс», расположенном в г. Владивостоке по адресу: пр-т Острякова, 38. При этом, отметили в УФАС, УГИБДД УВД Приморского края наделило указанное ПТО правом технического диагностирования с нарушениями установленного законом порядка.

Таким образом, государственный технический осмотр в городе Владивостоке, за исключением РЭО ГИБДД, осуществляется только на двух ПТО, принадлежащих одному юридическому лицу - ООО «ВладКонс», при том что проверку техсостояния автомототранспортных средств с использованием средств технического диагностирования осуществляют 16 ПТО, принадлежащих различным субъектам предпринимательской деятельности.

В УФАС считают, что сложившаяся ситуация ставит ООО «ВладКонс» и другие ПТО в неравные условия, поскольку ПТО ООО «ВладКонс», на которых возможно одновременно проверить техническое состояние транспортного средства и пройти государственный технический осмотр в достаточно короткий срок, более привлекательны для клиентов, в отличие от ПТО, на которых государственный технический осмотр не осуществляется.

Кроме того, ПТО, принадлежащие ООО «ВладКонс», имеют возможность получать дополнительные доходы за «оказываемые» ими услуги, которые зачастую заключаются в предоставлении возможности владельцам автомобилей попасть на территорию самих ПТО для того, чтобы пройти техосмотр.

По итогам рассмотрения материалов дела, УГИБДД УВД по Приморскому краю выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений норм антимонопольного законодательства.

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