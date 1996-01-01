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Техосмотр переезжает в ПТО

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Со дня на день, конкретная дата пока уточняется, государственный технический осмотр для автовладельцев Владивостока будет проводиться непосредственно на пунктах технического осмотра (ПТО).

Три окна в МОГТО и РАС №1, что на проспекте 100-летия, 146, где до недавнего времени граждане сдавали документы и получали талон ГТО, закрываются. В них теперь будут проводиться регистрационные действия с транспортными средствами юридических лиц.

Система, когда автовладелец проходил диагностический контроль на ПТО и тут же из рук сотрудников ГИБДД получал талон техосмотра, хорошо зарекомендовала себя в конце 90-х гг. и начале 2000-х и имела вид, именуемый сегодня как «единое окно».

Потом в результате непонятных пертурбаций инспекторов с ПТО вернули в райотделы ГИБДД, где они спокойно занимались техосмотром до марта 2009 г. пока реформирование (сокращение) ГИБДД и борьба с коррупцией в гаишных рядах не «уплотнили» их до уровня МОГТО и РАС.

Досье

На прошлой неделе вступил в законную силу очередной приговор, на этот раз Шкотовского суда. Подполковник милиции в отставке Николай ВАСИЛЬЧЕНКО предложил свои услуги по переоформлению документов на автотранспортные средства в отделе ГИБДД ОВД ЗАТО Большой Камень местному предпринимателю за $12 тыс. Задержан с поличным.

По словам начальника отделения МОГОТО и РАС №1 Андрея СИРЧЕВА, всего во Владивостоке было лицензировано и получили соответствующие разрешения 12 ПТО Владивостока, в которых жители города будут проходить техосмотр.

Изменится ли в связи с этим цена прохождения техосмотра, начальник отделения сказать затруднился. Однако, как стало известно из неофициальных источников, до принятия закона о передаче функций по проведению ГТО коммерческим структурам, стоимость техосмотра, а это госпошлина (300 руб.) и инструментальный контроль (500 и выше, в зависимости от типа транспортного средства) остается без изменений.

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