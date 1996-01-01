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На Баляева построят дополнительную развязку
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Как сообщили «ЗР» источники, близкие к мэрии Владивостока, вскоре намечается масштабная реконструкция транспортной сети в районе 3-й Рабочей и Баляева.
Помимо обновления дорожного покрытия, дорога в вышеуказанных районах будет значительно расширена. Также здесь будет введено одностороннее движение: от Рабочей до Баляева автомобили будут двигаться по улице Котельникова, а обратно – по улице Жигура.
Кроме того, по слухам, есть планы усовершенствования баляевской развязки, которые будут включать и модернизацию самого моста. Скорее всего, в этом районе будет построен дополнительный мост, который будет призван улучшить движение на этом участке.
Рубрика "Ходят слухи, что…"
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