Сразу четыре экипажа ГИБДД преследовали мотоциклиста

События, сильно напоминающие голливудский боевик, разыгрались 13 июля во Владивостоке. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события, четыре служебные машины ГИБДД гнались за мотоциклистом.

Погоню сопровождали все сопутствующие «спецэффекты»: сирены, мигалки и требования остановиться. По дороге от Корабельной набережной к Торговому порту мотоциклисту удалось уйти от погони - его транспорт оказался маневреннее милицейских машин и легко «срезал» дорогу по автопарковке. Одному из экипажей ГИБДД пришлось, в лучших традициях боевика, применить «полицейский» разворот. Как сообщили в дежурной части ГИБДД УВД Владивостока, погоня за мотоциклистом началась с железнодорожного вокзала, где он не остановился по требованию инспектора. На Корабельной набережной водителя двухколесного транспорта удалось задержать.