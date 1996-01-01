www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 56.8 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 92.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Техосмотр становится частным

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Принят в первом чтении законопроект по передаче процедуры проведения технического осмотра автомобилей частным компаниям. Сомнений в том, что проект не станет законом, практически нет: Госдума выполняет поручение президента, и даже известна дата вступления закона в силу - 30 июня 2011 г.

Для автовладельцев явными плюсами нового закона является то, что отныне они сами смогут выбирать кампанию для технического осмотра, без определенной географической и регистрационной привязки. Кроме того, сократится список необходимых документов и справок для прохождения ТО: достаточно будет паспорта, водительского удостоверения и доверенности, если автолюбитель не является юридически собственником транспортного средства, свидетельство о регистрации.

Как видим, отпадает необходимость представлять на ТО полис ОСАГО и медсправку, что говорит о фактическом прекращении техосмотра быть процедурой «государственной».

Также по новому закону ПТО получат право самостоятельно определять стоимость работ, что прежде делать строго-настрого запрещалось. Правда, их аппетиты будут регулировать органы исполнительной власти, которые станут устанавливать максимальный размер платы.

Что до «минусов», то законопроект устанавливает причины, по которым компания может отказать в проведении техосмотра. Например, в случае внесения в конструкцию автомобиля изменений, не зафиксированных в регистрационных документах, а также в случае, когда машину на ТО передает человек, не имеющий право на управление ею.

В ближайшее время правительство планирует определить форму талона техосмотра, порядок информационного обмена между компаниями и соответствующими госорганами (которые имеют право проверять деятельность организации не чаще, чем раз в три года), а также порядок поступления и расходования бланков ТО.

Ну и главный вопрос - сколько все это будет «в деньгах»? Учитывая, что максимальный размер платы за техосмотр устанавливает исполнительная власть субъекта Федерации, которая на законных основаниях будет иметь свою бюджетную долю (пример - диагностика при проведении ГТО, где 65% от стоимости уходит в краевой бюджет), то можно предположить, что власти постараются и себя не забыть, и коммерсантов от ТО не обидеть.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru