Техосмотр становится частным

Принят в первом чтении законопроект по передаче процедуры проведения технического осмотра автомобилей частным компаниям. Сомнений в том, что проект не станет законом, практически нет: Госдума выполняет поручение президента, и даже известна дата вступления закона в силу - 30 июня 2011 г.

Для автовладельцев явными плюсами нового закона является то, что отныне они сами смогут выбирать кампанию для технического осмотра, без определенной географической и регистрационной привязки. Кроме того, сократится список необходимых документов и справок для прохождения ТО: достаточно будет паспорта, водительского удостоверения и доверенности, если автолюбитель не является юридически собственником транспортного средства, свидетельство о регистрации.

Как видим, отпадает необходимость представлять на ТО полис ОСАГО и медсправку, что говорит о фактическом прекращении техосмотра быть процедурой «государственной».

Также по новому закону ПТО получат право самостоятельно определять стоимость работ, что прежде делать строго-настрого запрещалось. Правда, их аппетиты будут регулировать органы исполнительной власти, которые станут устанавливать максимальный размер платы.

Что до «минусов», то законопроект устанавливает причины, по которым компания может отказать в проведении техосмотра. Например, в случае внесения в конструкцию автомобиля изменений, не зафиксированных в регистрационных документах, а также в случае, когда машину на ТО передает человек, не имеющий право на управление ею.

В ближайшее время правительство планирует определить форму талона техосмотра, порядок информационного обмена между компаниями и соответствующими госорганами (которые имеют право проверять деятельность организации не чаще, чем раз в три года), а также порядок поступления и расходования бланков ТО.

Ну и главный вопрос - сколько все это будет «в деньгах»? Учитывая, что максимальный размер платы за техосмотр устанавливает исполнительная власть субъекта Федерации, которая на законных основаниях будет иметь свою бюджетную долю (пример - диагностика при проведении ГТО, где 65% от стоимости уходит в краевой бюджет), то можно предположить, что власти постараются и себя не забыть, и коммерсантов от ТО не обидеть.