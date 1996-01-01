Новые ПДД, правила для автошкол и другие инициативы ГИБДД...

Новые инициативы Главного управления ДОБДД МВД РФ относительно безопасности дорожного движения, которые «запретительным ушатом» были вылиты на россиян накануне 3 июля - очередной годовщины Госавтоинспекции, говорят об одном: ГАИ приложит максимум усилий, чтобы автомобилистам жилось в России некомфортно и под постоянным прессом.

На всякие ухищрения идет, конечно, не сам департамент, а правительство, чтобы отвести внимание многомиллионной армии автолюбителей от насущных проблем дорожной безопасности и автодорожного строительства.

Ну, скажите, как относиться к идее лишать права управления тех, кто припарковался в третьем (!) ряду? Где, например, во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске есть дороги общего пользования с трехрядным движением, где можно беспроблемно «кинуть якорь» в крайнем или почти крайнем левом ряду, чтобы пойти по делам в бутик или офис? Понятно, что кроме как в Москве и Питере, да еще в паре-тройке городов-миллионников, сделать это с точки зрения здравого смысла просто невозможно!

Или взять очередное «наступление» на автошколы, коих с подачи одного вице-премьера обяжут нести ответственность за своих выпускников. Тогда уж давайте призовем к ответу ректоров тех вузов, чьи выпускники проморгали катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС или заставили «плясать» мост в Волгограде?

Или как вам идея значительно, в три раза, увеличить срок обучения водителей правилам оказания первой медицинской помощи - с 25 до 72 часов. К чему это приведет, догадаться нетрудно: стоимость обучения на категорию итак грозит автошколам разорением, а черный рынок удостоверений, который, между прочим, никуда не исчезал, несмотря на все «реформы» ГИБДД, получит второе, третье и четвертое дыхание!

При этом главный Государственный инспектор, как первоклассный раллийщик, красиво уходит от тех вопросов, которые могли бы реально повлиять на безопасность дорожного движения. И дело здесь не в сомнительности полного запрета даже капли алкоголя в крови водителя - по мнению специалистов, это еще один поток на мельницу гаишной коррупции. Как пример, на днях «знакомый знакомого» за 5000 рублей спокойно уехал с одного КП с «правами» и легким запахом последней пьянки.

Есть сферы дорожной организации и элементы дорожного строительства, где ужесточение наказания просто просится, но отвечать там придется юридическим и государственным мужам, а вот их тормошить главный «гаер» страны как-то не торопится.

Например, львиная доля дорожных знаков в Приморском крае давно выработала свой ресурс и просто не соответствует ГОСТу. Однако «под ними» рядовые сотрудники Госавтоинспекции продолжают «повышать» эффективность своей работы, штампуя протоколы. А потом мы спрашиваем, почему знак «40 км» перед Нововарваровкой есть, но всю мелкую живность там передавили и уже принялись давить крупный рогатый скот? А потому, что не виден знак за положенные по ПДД метры, зато превышение хорошо видят инспекторы с радаром, по ночам «живущие» под этим знаком! И в ответчиках не организации, призванные следить за состоянием инфраструктуры дороги, а простые водители.

Другой момент, касающийся нашего ежедневно меняющегося, разумеется, в лучшую сторону, города Владивостока. И дня не проходит, чтобы где-нибудь не положили асфальт, а вот дорожные службы типа ГосСМЭПа за своими коллегами-укладчиками не успевают и разметку наносят уже после того, как бдительные гаишники нарубят «палок» для отчетности. При этом наказание за такую неповоротливость дорожных служб есть, а вот несут ли они ответственность, что-то неслышно.

Кстати, о тратах. Сколько там сэкономил приморский бюджет на ликвидации регистрационных и технических подразделений в городах и районах края? И сравним, сколько за 1,5 года этой техосмотровой и регистрационной неразберихи заработали коммерсанты - читай, потеряли край, города да веси. Даже не в платежах, а в здоровье граждан, их времени, доверии к власти, к закону, наконец? Не потому ли одна крупная партийная наследница вдруг вступилась за ставший уже нарицательным «правый руль», что может быстро поправить рейтинги ввиду ближайших выборов за счет обиженного народа?

По аналогии с последними инициативами по безопасности движения и чистки от коррупции вспомнился анекдот про высоколобых японцев, с восхищением рассматривающих российский БТР: «Чего только русские не придумают, чтобы не делать нормальные дороги!».