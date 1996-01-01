www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

Будете у нас на Колыме...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Неделю назад приморский экипаж экспедиции "Шинтоп Тро-фи-2010. От Тихого до Ледовитого" сделал остановку в Благо-вещенске, откуда продолжил свой путь до Якутска, где сегодня, 1 июля, и состоится старт основного маршрута экспедиции.

Отважная тройка амфибий экспедиции "Шинтоп Трофи-2010" - экипажи Приморья, Новосибирска и Омска отправятся из Якутска по Колымскому тракту до поселка Сеймчан, и далее сплавом по реке до расположенного в устье Колымы поселка Амбарчик.

Новосибирский экипаж представляют заслуженный путешественник России, мастер спорта Игорь КУЛИКОВ - командир экипажа, Валентина КУЛИКОВА и Александр СУХАРЕВ. Они, как и приморцы, едут на специально подготовленном для преодоления водных преград внедорожнике Toyota Hilux.

Состав омской экспедиции: командир экипажа Александр ЧЕРТКОВ - кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту, чемпион Омской области 2009 года по трофи-рейдам, автогонщик, путешественник, в прошлом - яхтсмен. Принимал участие в "Экспедиции Трофи 2005" Мурманск - Владивосток, "Шинтоп Трофи 2006 - Планета Монголия". Кинооператор Алексей ЕЛАШ и Евгений АЛЕХИН. Омские экстремалы выбрали для передвижения российский УАЗ - 2206 "Буханку", который также подготовлен для плавания по рекам. В экипаж приморского Hilux, известного под названием "Стремительный", вошли Артем КАНИВЕЦ в качестве командира и Дмитрий ЦАРЕВ. Помимо них на плоту поддержки по Колыме пойдут Александр ХОЛЯНОВ, Александр КОРЯГИН, Артем ЦАРЕВ и Андрей ГОЛИК. Руководит Приморской экспедицией Александр ГРИММ.

Участники экспедиции взяли с собой немного морской воды из Тихого океана, чтобы в конце путешествия перелить эту воду в Северный Ледовитый океан и этим символическим жестом завершить экспедицию.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru