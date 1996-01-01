Будете у нас на Колыме...

Неделю назад приморский экипаж экспедиции "Шинтоп Тро-фи-2010. От Тихого до Ледовитого" сделал остановку в Благо-вещенске, откуда продолжил свой путь до Якутска, где сегодня, 1 июля, и состоится старт основного маршрута экспедиции.

Отважная тройка амфибий экспедиции "Шинтоп Трофи-2010" - экипажи Приморья, Новосибирска и Омска отправятся из Якутска по Колымскому тракту до поселка Сеймчан, и далее сплавом по реке до расположенного в устье Колымы поселка Амбарчик.

Новосибирский экипаж представляют заслуженный путешественник России, мастер спорта Игорь КУЛИКОВ - командир экипажа, Валентина КУЛИКОВА и Александр СУХАРЕВ. Они, как и приморцы, едут на специально подготовленном для преодоления водных преград внедорожнике Toyota Hilux.

Состав омской экспедиции: командир экипажа Александр ЧЕРТКОВ - кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту, чемпион Омской области 2009 года по трофи-рейдам, автогонщик, путешественник, в прошлом - яхтсмен. Принимал участие в "Экспедиции Трофи 2005" Мурманск - Владивосток, "Шинтоп Трофи 2006 - Планета Монголия". Кинооператор Алексей ЕЛАШ и Евгений АЛЕХИН. Омские экстремалы выбрали для передвижения российский УАЗ - 2206 "Буханку", который также подготовлен для плавания по рекам. В экипаж приморского Hilux, известного под названием "Стремительный", вошли Артем КАНИВЕЦ в качестве командира и Дмитрий ЦАРЕВ. Помимо них на плоту поддержки по Колыме пойдут Александр ХОЛЯНОВ, Александр КОРЯГИН, Артем ЦАРЕВ и Андрей ГОЛИК. Руководит Приморской экспедицией Александр ГРИММ.

Участники экспедиции взяли с собой немного морской воды из Тихого океана, чтобы в конце путешествия перелить эту воду в Северный Ледовитый океан и этим символическим жестом завершить экспедицию.