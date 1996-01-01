Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Будете у нас на Колыме...
Неделю назад приморский экипаж экспедиции "Шинтоп Тро-фи-2010. От Тихого до Ледовитого" сделал остановку в Благо-вещенске, откуда продолжил свой путь до Якутска, где сегодня, 1 июля, и состоится старт основного маршрута экспедиции.
Отважная тройка амфибий экспедиции "Шинтоп Трофи-2010" - экипажи Приморья, Новосибирска и Омска отправятся из Якутска по Колымскому тракту до поселка Сеймчан, и далее сплавом по реке до расположенного в устье Колымы поселка Амбарчик.
Новосибирский экипаж представляют заслуженный путешественник России, мастер спорта Игорь КУЛИКОВ - командир экипажа, Валентина КУЛИКОВА и Александр СУХАРЕВ. Они, как и приморцы, едут на специально подготовленном для преодоления водных преград внедорожнике Toyota Hilux.
Состав омской экспедиции: командир экипажа Александр ЧЕРТКОВ - кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту, чемпион Омской области 2009 года по трофи-рейдам, автогонщик, путешественник, в прошлом - яхтсмен. Принимал участие в "Экспедиции Трофи 2005" Мурманск - Владивосток, "Шинтоп Трофи 2006 - Планета Монголия". Кинооператор Алексей ЕЛАШ и Евгений АЛЕХИН. Омские экстремалы выбрали для передвижения российский УАЗ - 2206 "Буханку", который также подготовлен для плавания по рекам. В экипаж приморского Hilux, известного под названием "Стремительный", вошли Артем КАНИВЕЦ в качестве командира и Дмитрий ЦАРЕВ. Помимо них на плоту поддержки по Колыме пойдут Александр ХОЛЯНОВ, Александр КОРЯГИН, Артем ЦАРЕВ и Андрей ГОЛИК. Руководит Приморской экспедицией Александр ГРИММ.
Участники экспедиции взяли с собой немного морской воды из Тихого океана, чтобы в конце путешествия перелить эту воду в Северный Ледовитый океан и этим символическим жестом завершить экспедицию.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву