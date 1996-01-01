Китайский феномен - Great Wall Phenom

В Россию эта модель официально не поставляется: импортер полагает, что в сегменте небольших городских хэтчбеков конкуренция и так слишком высока. С другой стороны, именно этот сектор стал бурно расти в последнее время. И для такой эффект-ной и хорошо оснащенной машины, как Great Wall Phenom, местечко в ука-занной рыночной нише наверняка бы нашлось. Остается понять - какое именно.

Видеосюжет, в котором Phenom лихо прописывал виражи на Shanghai International Circuit, невозможно было воспринимать всерьез. Маленький хэтчбек на формульной трассе выглядел забавно. Но ролик все же производил должный эффект. А вдруг китайцы в самом деле построили зверь-машину? Решено: при первой же возможности опробую в деле именно Phenom. Посмотрим, что из себя представляет автомобиль, который производителем без тени смущения представляется как "спорткар нового поколения".

Дело было в Баодине

День близился к закату, а мы все продолжали осматривать владения компании Great Wall. Нам показали монументальное административное здание и все испытательные лаборатории, оснащенные, между прочим, очень дорогим оборудованием. Затем свозили на завод по производству моторов. Дальше в расписании был трансфер на полигон, но...

- Сейчас мы посетим главную сборочную линию, а затем вы сможете опробовать любую из собираемых здесь машин, - сказав это, гид жестами пригласил пройти к воротам огромного цеха.

Предложение не вызвало энтузиазма. Да пока мы дотопаем до конца конвейера, ночь наступит! Но опасения оказались напрасными. Экскурсия по конвейеру не отняла ни сил, ни времени. От того места, где рубят металл из рулонов, и до светового туннеля, где проверяют каждую машину на наличие дефектов и царапинок, мы проехались с ветерком на специальном электрокаре всего минут за пятнадцать. А выехав из ворот, оказались у площадки с тестовыми автомобилями.

Не обманули китайцы - большинство машин сюда попали в самом деле прямо с конвейера. Сиденья и ковролин на полу были обтянуты защитной пленкой, под ручками дверей на кузове остались специальные наклейки от царапин, а на лобовых стеклах - технологические карты. Причем, как я ни уговаривал представителей Great Wall, снять целлофановые мешки и прочую упаковку, чтобы придать машинам законченный товарный вид, они упорно сопротивлялись. Так что фотосъемку внешнего вида пришлось делать как есть, а салон снимать по-партизански - отлепляя всякие пленки втихаря.

Трудности перевода

В облике Phenom любой знаток модельного ряда Toyota наверняка опознает Vitz. Остальные этого сходства могут и не заметить. Гигантские вертикальные хромированные "зубы" на радиаторной решетке придают машине такой эксцентричный вид, что про остальное просто забываешь. А ведь, начиная с передних стоек, "китаец" стопроцентно повторяет японскую разработку. Я задаю массу вопросов по поводу того, насколько точно выполнено заимствование. Однако переводчик плохо владеет технической терминологией (или умело делает вид, что не понимает), и потому разбираться приходится самому.

Открываю двери, капот, багажник и осматриваю все металлические части. Судя по ним, кузов срисован точно, вплоть до силовых элементов.

Передние стойки - Макферсон, связаны весьма внушительным стабилизатором поперечной устойчивости. Cзади - торсионная балка. Полуторалитровый двигатель GW4G15 собственного производства весьма современен - картер из алюминия, применена система изменения фаз. Что касается интерьера, то здесь уже все от Great Wall. Скомпонован салон удачно. В наличии две подушки безопасности, приборная панель выглядит по-человечески, а на центральной консоли красуется продвинутая CD-система с USB. Дизайнерская находка - совмещение рукояток кондиционера. Обзорность слегка ухудшена из-за массивных передних стоек. И пластик всюду жестковат, хотя качество литья и подгонки не огорчает. Так, к чему бы еще придраться? Рычаг передач неудобен - ручка находится низко, на уровне подушек сидений. И сиденья не в моем вкусе - слишком мягкие, даже ватные, хотя в целом удобные.

Складываю полученные впечатления и прихожу к выводу, что Phenom превзошел ожидания. Машина сделана на удивление добротно. Как-то даже не по-китайски. Говорят, "грейтволовцы" переняли у Toyota систему контроля качества. Я готов поверить, что она у них не просто есть, но еще и работает.

Гонки по вертикали Ключи от автомобиля мне выдали только после ознакомительной поездки по полигону в качестве пассажира. И когда мы стремительно приближались к первому профилированном виражу, я понял, почему они не доверяют машину сразу - тут можно дров наломать. Проектировщики трассы вписали поворот в очень маленький радиус, поэтому на высокой скорости машина взлетает на верхнюю полосу, которая почти вертикальна к земле. Цирковой трюк! Затем следует продолжительный прямик, на котором теоретически можно разогнаться до максималки. Но водитель-китаец выжимает здесь только 150 км/ч. Слабак... Сев за руль, пытаюсь повторить боевой разворот на горке, но перед бетонной стеной нервишки сдают - уменьшаю газ и еду по средней полосе. Да, без опыта пройти такой поворот на полном ходу нереально - очень страшно. Однако "спорткар нового поколения" уже на четвертой передаче перестает нормально ускоряться, а на пятой, уныло гудя, еле-еле дотягивает стрелку спидометра до отметки 140. Идея понятна - первые передачи у Phenom действительно боевые, на городских улицах машина разгоняется не слабо. А свыше ста на маленьких семейных хэтчбеках ездить вроде не принято и небезопасно. Ведь рулевое управление у них делают, как правило, более отзывчивым, и Phenom - не исключение. Да и шины стандартного профиля не располагают к скоростному маневрированию. Так что стихия китайской новинки - тесные улочки. И главным гоночным уик-эндом для нее всегда будет "Гран-при супермаркета". Машину с таким оскалом пустят на лучшие парковочные места. И для трофеев место найдется. Все-таки багажник вмещает почти триста литров.