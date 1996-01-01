Техосмотр в Арсеньеве: хождение по мукам

Глава Арсеньевского городского округа Николай ЕРМИШКИН ребром поставил вопрос о техосмотре на заседании совета муниципальных образований Приморского края, которое состоялось в Уссурийске. Вернее, о нетерпимой ситуации, сложившейся в крае с прохождением техосмотра.

Процедура прохождения государственного техосмотра давно вызывает нарекания приморских автолюбителей.В последние месяцы она стала головной болью для тысяч автолюбителей всего края. «Сложившуюся ситуацию нельзя считать нормальной, - отметил Николай Ермишкин. - Администрация Арсеньева продолжительное время пытается решить проблемы, связанные с прохождением техосмотра в нашем городе, чтоб помочь большой армии автолюбителей, но, увы...».

Жителям Арсеньева и ближайших районов, которые обслуживаются в Арсеньевском филиале межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автотранспортных средств, приходится стоять в очереди по несколько дней, чтобы пройти техосмотр. Особенно тяготит это приезжих из соседних районов. Они вынуждены буквально ночевать в своих машинах. Эта проблема не раз обсуждалась на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Арсеньевского городского округа. Сами представители ГИБДД признают, что причиной стала реорганизация отделов РЭО и объединение их в территориальные филиалы, которое произошло в 2009 году. Теперь Арсеньевский филиал стал обслуживать Анучинский, Яковлевский и Чугуевский районы, нагрузка на одного сотрудника увеличилась почти в 3 раза. Сотрудников не хватает, потому что они вынуждены регулярно выезжать и в районы.

Между тем платный техосмотр в коммерческой фирме можно пройти за считанные минуты. И в коммерческой фирме постоянно занят один из сотрудников РЭО, тогда как по месту его службы народ томится в очереди. Налицо проявление коррупции.

Этот и другие вопросы - о законности взимания денежных средств за прохождение техосмотра, об искусственном создании очереди - были заданы главой Арсеньевского городского округа Николаем Ермишкиным письменно Генеральному прокурору РФ и министру внутренних дел РФ. Ответы на запросы в Москву были получены от представителей краевых структур.

Так, руководство УВД по Приморскому краю апеллировало к порядку проведения технического осмотра, который регламентируется постановлением правительства РФ от 31.07.1999 г. № 880, где прямо предусмотрено привлечение к контролю технического состояния транспортных средств сторонних предприятий и предпринимателей на платной основе. Размеры платежей установлены постановлением губернатора Приморского края № 355-па от 25.12.2007 г. А сопутствующие услуги предпринимателей по автострахованию и подготовке документов к процедуре ГТО, мол, не относятся к самому гососмотру. В общем, сколько скажут платить - столько и будете.

Примерно такой же ответ получен от руководства УГИБДД УВД по Приморскому краю: «Фактов нарушения действующего законодательства со стороны сотрудников МОГТО и РАС ГИБДД № 4 УВД по Приморскому краю (дислокация г. Арсеньев) не установлено».

«Подобные ответы нас не устраивают», - отметил Николай Ермишкин на совете мэров. «Проблема есть, и она остается острой не только в Арсеньеве, но и в других районах края», - поддержали его главы других территорий. Участвующий в работе совета первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО поставил перед УВД края задачу решить вопрос с прохождением техосмотра. Ждем.