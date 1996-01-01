Автобусы переоборудуют под чистое топливо

в столице Приморья будут постепенно переводить с солярки на газ, об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил глава города Игорь Пушкарев.

Это позволит резко сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и улучшить состояние окружающей среды во Владивостоке. В настоящее время специалисты администрации города просчитывают экономическую выгоду от реализации проекта. Коммерческим и муниципальным предприятиям по перевозке пассажиров проект должен приглянуться, ведь расход газа всегда значительно меньше потребления дизельного топлива или бензина. В дополнение к имеющимся АЗС предстоит построить несколько новых станций по заправке газом автобусов и другого транспорта.