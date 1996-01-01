Японский УОЗ нам не указ

Приезжает знакомый владелец Toyota Corona и сообщает: "Я заезжал тут в одну мастерскую менять свечи зажигания и попросил проверить всю систему зажигания. Они все сделали и сказали, что опережение зажигания стояло неправильно. И они, дескать, с помощью стробоскопа сделали его правильным. Но теперь машина стала "тупее". Сделайте зажигание как было, чтобы машина "поехала".

Мы отругали своего знакомого и решили довести свою точку зрения на регулировку зажигания до всех коллег. Поскольку их много, то через газету.

Общеизвестно, что от момента угла опережения зажигания зависит мощность двигателя. И если угол опережения зажигания будет меньше положенного, то мощность двигателя будет снижена. Отсюда следует вопрос: устанавливая в технических требованиях определенный угол опережения зажигания (УОЗ) для того или иного двигателя, японцы исходили только из требований обеспечения максимальной мощности и сохранности двигателя, или принимали в расчет еще что-то? Например, требования экологической чистоты выбросов.

Думается, что да. Поэтому, регулируя УОЗ с помощью аппаратуры (стробоскопа) и устанавливая его в соответствии с техническими требованиями, мы не получаем максимальной мощности. Мы получаем какое-то оптимальное соотношение: мощность двигателя - долговечность двигателя - вредные выбросы.

Поскольку большинству наших автовладельцев до экологии никакого дела нет, а требования к уже старенькой машине у них как к новой, то повышение мощности путем увеличения УОЗ, по нашему мнению, является допустимым. В этой ситуации различная аппаратура (стробоскопы) для установки этого УОЗ уже необязательна.

Оптимальный УОЗ устанавливается на слух по той же методике, что и для отечественных машин. При максимальной нагрузке на двигатель никаких детонационных стуков не должно быть слышно.

Но в сам момент набора оборотов (педаль газа резко в "пол"), три-четыре стука должно прослушиваться. Опытные мастера устанавливают оптимальный (с точки зрения мощности и сохранности двигателя) УОЗ без всяких поездок, прямо на месте. И получается при этом, что у большинства японских бензиновых двигателей УОЗ около 15 градусов. Это, конечно, не здорово для экологии, но хорошо для мощности, экономии топлива и приемлемо для сохранности двигателя.