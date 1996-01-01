Помощь будет скорой

Рейтинг журнала Forbes, в котором смертность на дорогах Приморского края была признана самой низкой в России, оставил приятное впечатление. Но, как оказалось, у нас есть резервы для улучшения и этих показателей.

В крае идет работа над тем, чтобы жертвам ДТП как можно скорее оказывалась нужная медицинская помощь. Об этом говорит Андрей КАЛИНИН, заместитель директора Департамента здравоохранения администрации Приморского края:

- В настоящее время начинается Федеральная программа развития медицинской помощи при дорожно-транспортном травматизме в центрах, которые находятся вдоль федеральной трассы М60. Подписано соглашение с Министерством здравоохранения, нашему краю в этом году дают 273 миллиона рублей федеральных денег. Наш департамент здравоохранения тоже софинансирует эту программу - это обязательное условие всех инвестиционных программ федерального уровня.

В тех районах и городах, которые находятся непосредственно на трассе, будет поставлено медицинское оборудование: компьютерные томографы и дыхательная аппаратура для того, чтобы время от момента происшествия на трассе до момента оказания квалифицированной медицинской помощи было минимизировано.

Это - один из приоритетных для здравоохранения края проектов, мы рады, что попали в эту программу. Далеко не все субъекты федерации попадают туда. Сейчас мы должны подготовить техническое задание и в ближайшее время объявлять конкурс на закупку этого оборудования.