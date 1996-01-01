Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Кольцо» спасет от пробок?
Среди автомобилистов, испытывающих трудности проезда по реконструируемой во Владивостоке федеральной трассе по ул. Маковского, недавно прошел слух, что где-то в умных «верхах» для облегчения их участи готовится решение организовать кольцевое движение. При этом весь транспорт на выезд из города будет направлен по дорогам на Шамору и вдоль Уссурийского залива, а затем – через Артем.
Что касается въезда в город, то он останется традиционным, но благодаря исключению встречного потока, практически «беспробочным».
Оппоненты такого решения возражают на это тем, что дорога вдоль Уссурийского залива сегодня сильно разбита большегрузными машинами, обслуживающими стройки объектов АТЭС, и она просто не в состоянии односторонне выпустить весь поток транспорта из города.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз