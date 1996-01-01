"Кольцо» спасет от пробок?

Среди автомобилистов, испытывающих трудности проезда по реконструируемой во Владивостоке федеральной трассе по ул. Маковского, недавно прошел слух, что где-то в умных «верхах» для облегчения их участи готовится решение организовать кольцевое движение. При этом весь транспорт на выезд из города будет направлен по дорогам на Шамору и вдоль Уссурийского залива, а затем – через Артем.

Что касается въезда в город, то он останется традиционным, но благодаря исключению встречного потока, практически «беспробочным».

Оппоненты такого решения возражают на это тем, что дорога вдоль Уссурийского залива сегодня сильно разбита большегрузными машинами, обслуживающими стройки объектов АТЭС, и она просто не в состоянии односторонне выпустить весь поток транспорта из города.