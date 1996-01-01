Subaru Impreza WRX: 150 "лошадей" с литра

Subaru собирается расширить линейку двигателей для модели Impreza WRX STI. К уже зарекомендовавшему себя 2,5-литровому мотору автомобиль получит еще и 2,0-литровый двигатель, причем он будет мощнее, чем EJ25.

В японских СМИ появились данные о ближайших планах Fuji Heavy на развитие и модернизацию модели Subaru Impreza WRX STI. Как известно, в данный момент топ-версия модели комплектуется только 2,5-литровым бензиновым двигателем, который, в зависимости от рынка, имеет мощность не более 300 л.с. и крутящий момент в пределах 350 - 400 Нм. Новинкой же станет предложение для WRX STI 2,0-литрового двигателя, серьезной доработкой которого и занимается STI.

Ожидается, что 2,0-литровый двигатель будет иметь мощность на уровне 308 л.с. и крутящий момент в 421 Нм. По обоим показателям он, таким образом, превзойдет EJ25. Новинка дебютирует, как планируется на данный момент, только в версии WRX STI с кузовом седан. Экономичность обоих двигателей, как утверждается, несколько повышена, однако конкретные цифры, в особенности для 2,0-литрового, не приводятся. Модернизация 2,5-литрового должна затронуть, в основном, его экономичность и экологические характеристики без ухудшения показателей мощности и крутящего момента.

Показатели мощности и крутящего момента также могут варьироваться, в зависимости от рынка, на котором будет представлен автомобиль, однако в данном случае речь идет о японском рынке. Стоимость обновленных WRX STI еще не обнародована, однако ожидается, что она будет сопоставима с недавно вышедшим в продажу WRX STI Spec C. В Японии эта модель продается за 3 150 000 иен. Компании предстоит попытаться избежать конкуренции внутри линейки WRX STI, поэтому вопрос определения стоимости прорабатывается достаточно скрупулезно.