Автошкола "Ковчег" дарит надежду

Во Владивостоке состоялось открытие автошколы по обучению инвалидов вождению.

Автошкола была открыта по инициативе общественной организации инвалидов-спинальников "Ковчег" города Владивостока.

"Эта автошкола - уникальный для России проект. Ни в одном другом регионе страны подобного заведения нет", - заявил РИА "Восток-Медиа" руководитель общественной организации инвалидов-спинальников "Ковчег" Артем МОИСЕЕНКО.

В понедельник, 31 мая, на автодроме на Седанке прошел первый урок автошколы "Ковчег", а также презентация ручного управления на автомобиль. Десять инвалидов-колясочников и три инструктора собрались для того, чтобы показать, как человек с ограниченными возможностями здоровья может преодолевать любые препятствия, возникающие в его жизни, быть активным и жизнерадостным, а самое главное - быть мобильным. Чтобы воплотить свою заветную мечту в жизнь и научиться водить автомобиль с ручным управлением, некоторые приехали даже из Арсеньева.

"Для инвалида-колясочника наличие автомобиля очень важно. Мы ведь относимся к маломобильной группе населения, поэтому наличие собственного транспортного средства позволяет нам работать и зарабатывать, встречаться со своими друзьями и знакомыми, общаться, развиваться и жить полноценной жизнью", - говорит Артем Моисеенко, председатель общественной организации "Ковчег".

Хоть автошкола "Ковчег" только начала массовую работу по обучению инвалидов вождению, у нее уже есть первые выпускники. Это люди, которые, несмотря на тяжелые травмы, преодолели свои страхи и сомнения и сейчас являются успешными автомобилистами. Данил ЛАЗАРЬ, инвалид-колясочник, научился водить автомобиль с ручным управлением два года назад. С тех пор он не сидит на месте, а работает, старается, чтобы каждый его день был наполнен делами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА перед уроком очень волновалась, ведь она первый раз садилась за руль. Но уже после пяти минут вождения Татьяна приняла твердое решение - при первой же возможности купить собственный автомобиль. "Впечатления просто незабываемые, - говорит Татьяна, - я уже забыла, что такое по-настоящему ощущать себя в движении!"

Автошкола "Ковчег" открыла свои двери для всех желающих научиться водить автомобиль, осуществить мечты и кардинально изменить жизнь - свою и своих близких.