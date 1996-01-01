Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автошкола "Ковчег" дарит надежду
Во Владивостоке состоялось открытие автошколы по обучению инвалидов вождению.
Автошкола была открыта по инициативе общественной организации инвалидов-спинальников "Ковчег" города Владивостока.
"Эта автошкола - уникальный для России проект. Ни в одном другом регионе страны подобного заведения нет", - заявил РИА "Восток-Медиа" руководитель общественной организации инвалидов-спинальников "Ковчег" Артем МОИСЕЕНКО.
В понедельник, 31 мая, на автодроме на Седанке прошел первый урок автошколы "Ковчег", а также презентация ручного управления на автомобиль. Десять инвалидов-колясочников и три инструктора собрались для того, чтобы показать, как человек с ограниченными возможностями здоровья может преодолевать любые препятствия, возникающие в его жизни, быть активным и жизнерадостным, а самое главное - быть мобильным. Чтобы воплотить свою заветную мечту в жизнь и научиться водить автомобиль с ручным управлением, некоторые приехали даже из Арсеньева.
"Для инвалида-колясочника наличие автомобиля очень важно. Мы ведь относимся к маломобильной группе населения, поэтому наличие собственного транспортного средства позволяет нам работать и зарабатывать, встречаться со своими друзьями и знакомыми, общаться, развиваться и жить полноценной жизнью", - говорит Артем Моисеенко, председатель общественной организации "Ковчег".
Хоть автошкола "Ковчег" только начала массовую работу по обучению инвалидов вождению, у нее уже есть первые выпускники. Это люди, которые, несмотря на тяжелые травмы, преодолели свои страхи и сомнения и сейчас являются успешными автомобилистами. Данил ЛАЗАРЬ, инвалид-колясочник, научился водить автомобиль с ручным управлением два года назад. С тех пор он не сидит на месте, а работает, старается, чтобы каждый его день был наполнен делами.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА перед уроком очень волновалась, ведь она первый раз садилась за руль. Но уже после пяти минут вождения Татьяна приняла твердое решение - при первой же возможности купить собственный автомобиль. "Впечатления просто незабываемые, - говорит Татьяна, - я уже забыла, что такое по-настоящему ощущать себя в движении!"
Автошкола "Ковчег" открыла свои двери для всех желающих научиться водить автомобиль, осуществить мечты и кардинально изменить жизнь - свою и своих близких.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?