ГАИ25.ру: Ошибка 404

Интересное предположение высказали постоянные пользователи интернета, следящие за правоохранительной деятельностью в области безопасности дорожного движения.

Вот уже несколько месяцев остается недоступен официальный ресурс управления ГИБДД УВД по Приморскому краю. В самой Госавтоинспекции это объясняют двумя причинами. Официально - отсутствием денег в бюджете управления, а полуофициально и кулуарно говорят о том, что нынешний начальник Управления Александр ЛЫСЕНКО не очень жалует глобальную сеть, отдавая предпочтение печатному слову, которое, как известно, топором не вырубить. Поэтому, узнав о проблемах с оплатой хостинга, в выделении денег на этот необходимый информационный ресурс он просто отказал.

Однако наши слухмейкеры идут дальше. Опираясь на неофициальные источники, они склонны думать, что недоступность сайта вписывается в политику Госавтоинспекции и является еще одним шагом по ее постепенной коммерциализации. Хотя сайт ГИБДД www.gai25.ru и не блистал красотой и удобством, зато содержал полезную информацию для автовладельцев с юридическим или физическим "лицом".

В результате для подготовки к очередному штурму ГАИ края приморским автомобилистам сегодня приходится запасаться уймой юридической литературы либо тратить время на поиск интернет-ресурсов других регионов Российской Федерации.