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Приказано выжить!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не очень часто картодром Змеинка увидишь таким переполненным - около тысячи зрителей пришли сюда 16 мая на Большой фестиваль автоспорта, проходивший под девизом "Дороги города - без экстрима".

Программа была насыщенной. С момента поднятия флага соревнований в 12.00 и до торжественной церемонии награждения - в 18.00, зрителям скучать не пришлось: сначала прошел этап шоссейно-кольцевых гонок, потом на трек вышли картингисты (класс Ротакс Макс), а хитом фестиваля стали первые во Владивостоке "Гонки на выживание". В перерывах народ развлекали московская группа "Мистер-Твистер" и приморские музыканты: "Комильфо" из Большого Камня и "Самогон" из Спасска. Были оригинальные конкурсы, а Владивостокский поисково-спасательный отряд - филиал ДВРПСО МЧС России и Центр медицины катастроф провели практический урок по оказанию первой помощи в ДТП.

Экстрим начался уже на шоссейно-кольцевых гонках. В третьем заезде, после нескольких кругов жесткой борьбы за первое место, Сергей Заикин на Honda Civic порвал шину, вылетев на гравий. Но, на удивление публики, это ничуть не охладило его пыл - оставшиеся круги Заикин проехал совсем без резины на одном из колес.

Подготовка к "Гонкам на выживание" у многих участников заняла несколько месяцев, ведь машина должна была полностью соответствовать жесткому техрегламенту. Швеллеры жесткости, отсутствие стекол и запаянные двери - все это до неузнаваемости изменило привычные "японки". Шоу действительно оказалось зрелищным! Продуманная тактика и точные удары сделали свое дело - публика пищала от восторга.

Больше всех в первом заезде "Гонок на выживание" досталось Nissan March Евгения Павлова: его уход с трассы сопровождался бурными овациями. Увидев возможность нанести удар, Евгений, не раздумывая, на полном ходу врезался в Crown. Итог - автомобили разбились в лепешку и закончили заезд, что, собственно, от них и требовалось. В перерыве вокруг экстремалов собралась толпа, и парни ощутили себя героями.

Другим запоминающимся моментом стало столкновение Honda Civic и Honda Ascot, после которого Ascot приземлилcя почти вертикально в ближайший откос. К счастью, машина смогла продолжить гонку, правда, с радиатором на крыше! Особой коварностью и жесткостью ударов отличился победитель "Гонок на выживание" Станислав Пекут. Как только он приближался к машине соперника, все замирали в ожидании, Станислав брал разгон, выбирал угол и наносил точный и мощный удар! Главным судьей "Гонок на выживание" выступил известный мотопутешественник Игорь Соколов (Синус). По результатам проведения соревнований победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками от компаний-партнеров, а победитель соревнований "Гонки на выживание" получил 100 000 рублей.

Фестиваль проходил на благотворительной основе. Средства, вырученные от продажи билетов и сувениров, будут перечислены на счет городской клинической больницы №2 ("Тысячекоечной"), так как именно туда, в основном, доставляют пострадавших в ДТП.

Организаторы благодарят за помощь К.В.Цибулина, гимназию № 1, организации волонтеров: "Общественная организация городских и личных проблем", "ВладСтар" и всех добровольных помощников фестиваля.

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