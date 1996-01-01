Бензиновая теорема

На днях довелось услышать такую интересную фразу: "Я свой двигатель берегу, люблю и заправляю машину только 98-м бензином". Самое интересное, многие владельцы действительно считают, что залив высокооктановый бензин, они делают доброе дело для своего двигателя. К сожалению, придется их разочаровать.

Так сложилось, что наш бензин делается из нашей нефти. Ну, а наша нефть содержит много чего полезного, однако изготавливать из нее высокооктановый бензин дорого и сложно. Слишком мало в ней легких фракций. Поэтому на заводах в основном делают только 80-й бензин, что проще и дешевле. Этот 80-й бензин люди покупают и путем добавления различных присадок получают 92-й, 95-й и 98-й.

Спрашивается, в каком бензине будет больше всего присадок? Ответ очевиден, и, следовательно, мы можем назвать 98-й бензин самым "грязным". Хотя кавычки можно и убрать, ведь с присадками в топливо неминуемо попадает и грязь. Ну, а что такое грязный бензин? Это износ всей топливной аппаратуры (особенно это заметно у двигателей с непосредственным впрыском топлива, "любимых" всеми D4, GDI и др.), это отложения на свечах, датчиках кислорода и катализаторах, это плохой запуск в сильные морозы, это... в общем, можно продолжить.

Правда, есть один плюс. Высокооктановый бензин позволяет реализовать полную мощность мотора. При его использовании можно увеличить угол опережения зажигания (а у "модных" автомобилей это компьютер сделает сам, без вашего участия) и показать всем, как ваша машина может свистеть резиной на старте.

При низкооктановом бензине, например 92-м, мощность двигателя будет ниже, и от светофора вы тронетесь уже плавненько, как и все пенсионеры. Зато свечи будут сравнительно чистыми, катализатор и датчик кислорода тоже не будут покрыты налетом, а грязи, изнашивающей инжекторы и насосы, будет меньше. И главное, нагрузка на подшипники коленчатого вала (вкладыши) будет меньше, ведь мотор же слабее.

Теперь спрашивается, в каком случае двигатель окажется лучше "сохранен" и на его детали будет меньшая механическая нагрузка, при использовании 98-го или 92-го бензина? Ответ очевиден! Следовательно, если у вас есть еще желание кого-то удивлять на наших дорогах - лейте 98-й и вы всем покажете. Ну, а если вас уже преследуют мысли о сохранности двигателя - выбирайте что-нибудь попроще и подешевле.

Использовать еще более низкооктановый бензин, например 76-й, при всей его привлекательности, к сожалению, не получится. Не позволит степень сжатия современного японского двигателя и диапазон его регулировок угла опережения зажигания.