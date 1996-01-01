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"Змеинка" попала в планы
Еще не остыла раскаленная после апрельского картинга трасса картодрома на Змеинке, как 16 мая здесь прошли "Гонки на выживание".
Жизнь этого владивостокского картодрома, расположенного в Первомайском районе, не замирает ни на минуту. Когда заканчиваются очередные соревнования, на треке появляются учебно-тренировочные экипажи будущих водителей. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить открытый картодром "Змеинка" и ознакомиться с обстановкой на месте. Желающих овладеть навыками вождения, столь необходимого для сдачи практической части экзамена для получения водительского удостоверения, предостаточно.
Как рассказал один из водителей легкового автомобиля Владимир, обучавший вождению свою супругу: "Поскольку мы живем неподалеку, наш выбор места тренировок пал на местный картодром "Змеинка". Мы стараемся отрабатывать технику вождения как по выходным, так и в любую свободную минуту. При желании здесь можно поучить основные упражнения, такие, как "змейка", "гараж" и крутой поворот.
Видимо, поэтому сюда приезжает довольно много людей. Однако будущим водителям необходимо отработать все необходимые навыки для безопасного вождения в перенасыщенном машинами городе. Безусловно, хорошо было бы иметь в городе автодром с условиями, приближенными к реальным, то есть с разметкой и дорожными знаками".
Важно отметить, что администрация города размышляет о "создании условий для систематических занятий по техническим видам спорта" (муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2008 №96-МПА). В связи с этим была создана программа "Спортивный Владивосток на 2009-2013 годы", согласно которой строительство картодрома "Змеинка" планируется в 2011-2012 году. На протяжении "периода ожидания" картодром будет функционировать в нынешнем виде, в связи с чем возникает вопрос о его состоянии.
Однако, по мнению городских чиновников, с этим проблем нет. Управляющий спорткомитета администрации города Владивостока Александр ЛЕБЕДЕВ заверил, что "ремонтные работы на картодроме "Змеинка" проводятся в течение всего года". При этом он добавил, что перед проведением соревнований проводятся косметические работы.
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