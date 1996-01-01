Welcome, "Тихий океан-2010"!

Уже завтра, в пятницу, 28 мая в Уссурийске пройдет первый этап авторалли "Тихий океан-2010". Тем самым будет дан старт Чемпионату Дальневосточного федерального округа по раллийным гонкам. Второй этап "Тихого океана" пройдет уже в субботу.

В общей сложности спортсменам предстоит пройти пять этапов в городах Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток. Завершится чемпионат в октябре. Соревнования организованы Приморской автомобильной федерацией (ПАФ) и Уссурийской федерацией автоспорта (УФА) при поддержке Технохолдинга SUMOTORI.

По сложившейся традиции церемония открытия ралли "Тихий океан" пройдет на центральной площади города Уссурийска, где дается старт гонки, а после завершения соревнований - награждение призеров. Более двадцати экипажей будут идти по дистанции протяженностью 200 км. В течение двух дней спортсмены покажут свое мастерство. По замыслу организаторов, такое мероприятие как авторалли "Тихий океан 2010" призвано, в первую очередь, поддержать стремление молодежи к здоровому, активному образу жизни.

Официальное открытие гонки - в 15.00 на центральной площади Уссурийска. Там же, но в 20.00 29 мая пройдет закрытие этапа и награждение победителей.