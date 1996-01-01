Включить фары!

Правительство РФ внесло в Правила дорожного движения (ПДД) поправку, которая обязывает водителей любых автомобилей в светлое время суток двигаться в населенных пунктах с "ближним" светом фар.

Премьер-министр Владимир ПУТИН подписал соответствующее постановление 10 мая. По мнению экспертов, такая мера позволит снизить количество ДТП, в том числе с участием пешеходов. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни", - говорится в поправке.