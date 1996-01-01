Владивостокским дорогам для качества не хватает денег

Спрашивается: что им, этим владивостокским дорогам, еще надо, чтобы они не дыбились и не размывались? Что необходимо, чтобы повысить их качество?

Именно об этом состоялся разговор, в котором наряду с автором принимали участие начальник отдела ремонта и содержания ОАО "Примавтодор" Татьяна РЫБАКОВА и начальник отдела информационных технологий этого же предприятия Виктория ВОЛОШИНА. При этом мы коллективно попытались выделить главное.

Нужна система

Чтобы на дороги города пришло качество, прежде всего, нужна система - ремонтов, содержания и учета. А ее нужно постоянно отрабатывать, учитывая опыт других городов и стран. Особых средств для этого не требуется. Достаточно только воли руководителей и хорошего планирования.

Когда разрабатывалась система торгов дорожных подрядов, то имелось в виду, что госорганы, проводящие их, уже в декабре должны вывешивать на своих сайтах и публиковать полные их перечни: по ремонту объектов, по их содержанию и пр. Однако торги проводятся практически в разгар весны, когда подрядчики должны начинать работы, а иные "торгуются" даже "под осень".

И как к ним подрядчику можно подготовиться, не имея проектов, не зная объемов и т.д.? Тем более что победить может кто-то другой, и тогда от всей "подготовки" будут одни убытки. То есть процесс требует управления: торговать "дорогами" надо заранее, без "хаотичного дерганья", чтобы в сезон подрядчики заходили уже с четкими планами и сделав нужную подготовку.

Планирование и торги задерживаются настолько, что генподрядчик в некоторых случаях ждет заключения контрактов до сентября-октября. А потом еще надо поделиться подрядами с "субчиками". То есть строительный сезон проходит в ожидании этого чуда - как все разрешится с торгами, а затем пройдут положенные 10-20 дней, когда будет окончательно определено право подрядчика работать на конкретном объекте. И эта "тянучка" бесконечна.

Работать без планов для подрядчика - себе в убыток. Но, когда он составляет для себя план, подает его на рассмотрение заказчику, то оказывается, что деньги на объекты выделены не те и работать будут совсем другие. Естественно, объекты вычеркиваются из плана компании. Затем в ее контору неожиданно наведываются представители "победителей", предлагающие сделать эти объекты по "разумным ценам", которые ничуть не разумны...

Затем оказывается, что у заказчика нет проектной документации или она неполная, или не прошла экспертизу и т.д. Видимо, ему надо заранее "заготовлять" ее впрок, зная, что от выдачи задания по ней до экспертизы и утверждения требуется не менее полугода, а для отдельных объектов и того больше. Были же в свое время "запасы проектов" в системе УКСа горисполкома, или в том же техотделе "Примавтодора" - ее на несколько десятков лет! Но по Владивостоку той, по которой надо сегодня уже работать с дорогами, зачастую нет.

Неготовность заказчика "отыгрывается" на подрядчике. Выиграв лот, тот смотрит набор работ и начинает удивляться. Ему приходится уже на месте выяснять, что же заказчик имел в виду: "1000 метров асфальта" или же полноценный комплексный ремонт. Особенно важна ясность, когда планируются довольно большие объемы работ.

Заставить деньги работать

Денег на дороги можно тратить сколь угодно много, но если опять же нет упомянутой ранее системы, то и результат будет на "двойку" или слабую "троечку". То есть строить и ремонтировать дороги нужно не скачками, рывками, а последовательно. Но денег на нормальное содержание дорог катастрофически не хватает, а потому сегодня делаются судорожные попытки внедрить в этом деле новый единый норматив для страны.

Попытались наши приморские дорожники запланировать уход за краевыми дорогами по новым нормативам, а не получилось - слишком разорительно. Средств надо в два раза больше против прошлогоднего. Естественно, такие расходы не согласовали, отправили на доработку.

Поддержание дорог в хорошем состоянии - дорогое удовольствие. Если в них постоянно не вкладывать средства, то дороги быстро теряют свои качества. И после проведения саммита обязательно останется вопрос, как дальше поддерживать городские дороги.

Здравый смысл подсказывает, что в области строительства, ремонта и содержания дорог государству необходимо принципиально отказаться от системы "год кончился - деньги сгорели". Так, реконструкцию по ул. Маковского сначала пришлось "осваивать" в декабре, а потом переделывать. А ведь было разумное предложение: "Есть деньги - можете заплатить сейчас, а мы сделаем работу потом, но быстро и с хорошим качеством!" Но... не положено.

Вернутся ли дорожные фонды

У моих собеседников однозначная оценка - возвращение финансирования дорог через специальные дорожные фонды, существовавшие ранее, очень разумно. Оно позволило бы плавно, без скачков, решать проблемы. И не "осваивать средства", а планировать и последовательно, целенаправленно проводить работу по улучшению состояния дорог. Сегодня к идее возрождения дорожных фондов разное отношение. Например, "за" выступает Федерация автовладельцев России, "против" - Минфин, считающий, что перекраивать бюджеты не стоит, да и "коррупционная составляющая" при таком решении вроде бы будет выше. Впрочем, мировая практика показывает, что дорожные фонды успешно работают.

Дело ремонта, содержания и реконструкции дорог требует особой кропотливости. Дорожники, как врачи, приобретают опыт лишь через 10-15 лет работы. Причем работы довольно "плотной", в высококвалифицированном коллективе. Если такого коллектива нет, а руководители и сотрудники меняются как перчатки, то толку не будет. То есть в этой отрасли надо выстраивать обдуманную и последовательную кадровую политику. Пожалуй, очень важно, чтобы была преемственность и на объектах работали те люди, которые их уже хорошо знают и понимают, за что они отвечают. От этого тоже зависит качество.

Строим по-старому

Наши "стройки века" продолжают "плодить бедность". Если толщина основания дороги по слабым грунтам всего 56 см., то по таким дорогам после их строительства не должны ездить машины высокой грузоподъемности и проходить огромные потоки, превышающие проектные. А уже есть сомнения, что интенсивность движения по дороге Аэропорт - о. Русский ограничится количеством 20 тыс. условных машин в сутки. Скорее всего, оно будет достигать 50 тыс., поскольку это направление сегодня показывает до 92 тыс. машин в сутки.

То есть новые проекты дорог вызывают у дорожников сомнения - зачем строить по старым расчетам?