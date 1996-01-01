Трудный год автоэкспорта

В 2009 финансовом году, закончившемся 31 марта 2010 года, экспорт японских автомобилей пережил рекордное падение - на 27% по сравнению с предшествующим годом.

Это самый большой показатель спада с 1973 года, сообщает Японская ассоциация автопроизводителей (JAMA). Всего за минувший год компании японского автопрома продали за границу 4 млн 86 тыс. 631 автомобиль. Правда, уже наметилось улучшение - за март 2010 года удалось реализовать за пределами страны 422 802 машины, что на 85% больше, чем в марте 2009 года.