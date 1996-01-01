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Грузовой автотранспорт ограничили на дорогах Приморского края
С 10 апреля по 9 мая в Приморском крае введено временное ограничение движения грузового автотранспорта на федеральной трассе М-60 "Уссури", на участке 670-675 км федеральной трассы "Восток" и дорогах краевого подчинения.
Как пояснили в Управлении ГИБДД УВД по Приморскому краю, эта мера вынужденная и призвана в первую очередь максимально уберечь дороги в период весенней распутицы. Что до нагрузки, то под месячный запрет попали те многотонные "тележки", у которых давление на ось превышает 6 т, а также 5 т - для двуосных, 4 т - для трехосных длинномеров.
Однако есть перечень крупногабаритных транспортных средств, на которых ограничения не распространяются. Под запрет, как уточнили в УГИБДД, не попали большегрузные авто, перевозящие продукты питания, лекарственные препараты, ГСМ, семенной фонд, почту и почтовые грузы. Кроме того, разрешено перемещение транспорта с грузами, предназначенными для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также международные и междугородние пассажирские перевозки.
Интересно, что про большегрузы, которые реально оказывают негативное воздействие на дороги, вернее на улицы Владивостока, - речь об автопарке строек саммита АТЭС, в документе за подписью главного государственного автомобильного инспектора Приморского края не сказано ни слова. Как считают сами водители большегрузов, умело отсекаемые сотрудниками ГАИ на обочину, эти ежегодные, ставшие уже традиционными ограничения не больше чем профанация. Во-первых, что касается Владивостока, то кто и как проверит нагрузку на ось, когда единственный пункт весового контроля фактически превращен в перевалочную базу для строителей дороги, а сама площадка сгинула под реконструкцией дорожного полотна.
И второй момент - список "социально важных" грузов столь широк, а телефонное право настолько сильно в Приморье, что проще назвать тех, кому запрещено в течение месяца выезжать на дороги, нежели тратить бумагу и перечислять грузы и автотранспорт тех, кто в течение месяца у нас… "в законе".
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