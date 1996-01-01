Дорога на север Приморья уже проектируется

В Приморье начинается проектирование участка реконструкции дороги в Тернейский район. Определена компания-проектировщик по участку реконструкции дороги "Рудная Пристань - Терней" с 40-го по 46-й километр. Как сообщили в краевом департаменте дорожного хозяйства, победителем открытого аукциона на проведение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту стало ФГУП "Ростехинвентаризация ДФО". Согласно контракту, проект, утвержденный государственной экспертизой, необходимо сдать заказчику в июне 2011 года. Всего будет реконструировано 36 километров трассы. Полностью завершить реконструкцию дороги планируется в 2013 году согласно федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Дорога является единственной, соединяющей север Приморского края с его южной и центральной частью, и выходит на федеральные автомобильные и железные дороги.