"Транзиты" подорожали

С 19 апреля 2010 г. увеличены штрафы за отдельные виды административных правонарушений в области дорожного движения.

Для приморцев, тысячи которых по разным причинам не спешат регистрировать свои транспортные средства - в первую очередь, отсутствие регистрации АМТС в установленном порядке позволяет избежать уплаты транспортного налога, самой жесткой поправкой стало повышение штрафа за "просроченный транзит" со 100 до 300-800 руб. До 500-800 с 200 руб. увеличился штраф за не пройденный государственный технический осмотр, при этом осталось в силе право госавтоинспекторов запрещать эксплуатацию транспортных средств на месте со снятием государственных регистрационных номеров.