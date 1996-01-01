Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Транзиты" подорожали
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
С 19 апреля 2010 г. увеличены штрафы за отдельные виды административных правонарушений в области дорожного движения.
Для приморцев, тысячи которых по разным причинам не спешат регистрировать свои транспортные средства - в первую очередь, отсутствие регистрации АМТС в установленном порядке позволяет избежать уплаты транспортного налога, самой жесткой поправкой стало повышение штрафа за "просроченный транзит" со 100 до 300-800 руб. До 500-800 с 200 руб. увеличился штраф за не пройденный государственный технический осмотр, при этом осталось в силе право госавтоинспекторов запрещать эксплуатацию транспортных средств на месте со снятием государственных регистрационных номеров.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
Loading...