Калоши для иномарки

Нынешняя зима в Приморье выдалась на редкость снежной. А из этого следует, что воды на улицах хоть отбавляй. От этого асфальт покрывается провалами и вздутиями, трещинами, дырами и ямами. Но речь сегодня не об этом. Упоминание о качестве дорог понадобилось для того, чтобы вспомнить о некоторых местных дорожных особенностях, которые нужно учитывать при выборе обуви для автомобиля. Ведь на носу переход к летним шинам...

Последние нововведения правительства относительно импорта бывших в употреблении шин особо не радуют. Как известно, физическим лицам их ввоз запретили, а для юридических ввели лицензирование. Это послужило толчком к росту цен на шинных рынках Владивостока, где, как и собственно в автомобильном секторе, позиции секонд-хэнда из Японии достаточно сильны.

С другой стороны, упомянутый рост, в свою очередь, сделал более привлекательной покупку новых шин. Благо, за последние годы во Владивостоке и других дальневосточных городах появилось достаточно дилеров от именитых шинных производителей. Компания "Дескриптор Трейдинг", к примеру, представляет интересы Bridgestone, "Шинтоп" - Hankook, "Про-Тек" - Yokohama, и так далее. Есть представители и российских брендов - "Омскшина", "Матадор", "Таганка". Выбор, одним словом, очень велик, и в ассортименте есть практически любые шины на любые модели российских и иностранных автомобилей. Что же нужно автомобилистам Владивостока?

"Главным критерием выбора для покупателей шин является цена товара, - делится наблюдениями Андрей ДОЛБИЛОВ, сотрудник компании "Орбис - шина", представляющей в регионе марку Federal. - На втором месте по значимости идет рисунок протектора, и далее - отзывы о товаре в Интернете и средствах массовой информации. На какие-то особые свойства шины покупатели обращают внимание в последнюю очередь, а большинство не имеет совсем никакого представления о технических характеристиках товара".

Хотя, бывает, продавцам иногда встречаются "продвинутые" покупатели, начитавшиеся буклетов производителей, в которых подробно перечисляются все достоинства шин. Они щупают и гладят поверхность, проверяют жесткость блоков, задают вопросы про пятно контакта и состав смеси, интересуются материалом корда... но таких - единицы, чему продавцы искренне рады. Излишне въедливый клиент, как считается, способен не только "свернуть кровь" отдельно взятому продавцу, но и застопорить работу всего магазина.

"Довольно много людей при покупке шин спрашивают про их износоустойчивость, - рассказывает Юрий ШЕСТАКОВ из хабаровского "Шинсервиса". - А те, кому приходится много ездить по грунтовым дорогам, интересуются также жесткостью боковин. Правда, если стойкая к истиранию и устойчивая к "грыжам" шина будет стоить заметно дороже других, выбор покупателя может пасть на более дешевую модель. Если, конечно, он не ищет именно ту, которая обладает нужными свойствами".

Нынешней весной, по словам шинных дилеров, актуальна проблема аквапланирования. Существуют модели со специальным "дождевым" рисунком, которые более устойчивы к аквапланированию и скольжению, чем универсальные. Продавцы шинных магазинов по просьбам покупателей обычно дают консультации по выбору нужной модели. И говорят, что в этом сезоне спрос на эти модели несколько возрос.