ГИБДД Владивостока утверждает: незаконные сборы на пункте ГТО на Командорской не ведутся

2 марта в публикации "Матрас" для "Командора" наша газета рассказала о странном включении ПТО "Командор" в проведение государственного технического осмотра транспортных средств. ГИБДД Приморья дало разъяснения по вопросу прохождения ГТО по адресу: г. Владивосток, ул. Командорская 11.

Оказалось, что в адрес МОГТО и РАС ГИБДД № 1 УВД по Приморскому краю обращается немало представителей организаций различных форм собственности, которых определили на Командорскую. ГИБДД ссылается на то, что "там комплекс оснащен современными средствами технического диагностирования и помещениями, позволяющими проводить ГТО в любые погодные условия". Одной из претензий водителей является невозможность беспрепятственного въезда на территорию комплекса для прохождения осмотра "без дополнительных оплат". Однако ГИБДД утверждает: эти претензии необоснованны, мол, проведенные проверки показали. Государственные инспекторы при прохождении государственного технического осмотра кроме квитанции об оплате государственной пошлины на сумму 300 руб. какой-либо дополнительной оплаты не требуют. Допуск на территорию беспрепятственный.

И тут же на интернет-форумах появились записи переговоров у ворот "Командора", где явно вымогают деньги. Так кто же прав?