Трассу Чита-Новосибирск открыли "на бис"

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН уже второй раз в этом десятилетии объявляет об открытии движения по федеральной трассе Чита - Хабаровск.

На недавно состоявшемся пленарном заседании межрегиональной окружной партийной конференции региональных отделений партии "Единая Россия", посвященной стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, премьер сообщил: "Будет открыто сквозное автомобильное движение от Москвы до Владивостока по безопасному, нормальному маршруту". Как стало известно, на завершение автотрассы "Амур" Чита - Хабаровск будет в общей сложности потрачено 71 млрд рублей.

В первый раз Путин открывал трассу "Амур" в 2004 году. "Это второе событие по значимости после открытия Транссиба", - сказал тогда Владимир Владимирович, выступая на торжественной церемонии открытия. Будучи на тот момент президентом, он сообщил, что в 2003 году из федерального бюджета на строительство трассы было выделено около 6,7 млрд руб.

Напомним, федеральная автодорога Чита - Хабаровск, по замыслу правительственных чиновников, должна стать частью трансконтинентального маршрута через всю Евразию. Дорогу начали строить в 1978 году.