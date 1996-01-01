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"Повторников" будут принимать по вторникам
Итоги первого квартала 2010 г. для автошкол Приморского края можно назвать плачевными. Только 44% слушателей автошкол смогли сдать практический и теоретический экзамены с первого раза, а вместе с этим получить водительское удостоверение.
Госавтоинспекция причину столь низкого результата видит не только в слабой подготовке водителей, но и в том, что автошколы, кстати, по документам "Некоммерческие образовательные учреждения", на первое место ставят прибыль, а качество и безопасность обучения идут прицепом. Все это происходит в условиях, когда действие новой Примерной программы обучения, принятой в прошлом году, с подачи прокуратуры РФ было приостановлено, и обучение в автошколах вернулось к образовательной системе, существовавшей ранее.
Однако время не стоит на месте, и старые образовательные лекала уже не подогнать под сложившиеся между автошколами и ГИБДД отношения. В первую очередь, реформируется, а точнее, сокращается сама Госавтоинспекция. Если два года назад прием экзаменов в тогдашнем МРЭО проводили 11 инспекторов, то сегодня в штате экзаменационного отдела МОГТО и РАС №1, кроме Владивостока обслуживающий Артем, Надеждинский и Шкотовский районы, всего 7, включая начальника и одного постоянного отпускника.
Одно осталось неизменным - ни на йоту не улучшились условия приема экзаменов - автодрома, соответствующего всем нормам и правилам, в городе как не было, так и нет. С чем, кстати, согласился Иван ПАЛАТОВСКИЙ, начальник отдела автотехнической экспертизы и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД края. По его словам, автодром СТК РОСТО, куда сгоняются на пересдачу все автошколы, "более или менее соответствует всем требованиям".
Сгладить противоречия и найти взаимопонимание по волнующим обе стороны вопросам попытались на встрече директоров автошкол и сотрудников ГИБДД, контролирующих сдачу и отвечающих за прием квалификационных экзаменов. Как было видно из прений, у сторон накопилось друг к другу масса претензий.
В частности, Госавтоинспекцию не устраивает факт обучения автошколами практическому вождению курсантов на городской трассе, на которой принимается экзамен. Так называемая "Экспериментальная трасса", проходящая по улицам Русская, Кирова и Енисейская, не предназначена для обучения, подчеркнул Иван Палатовский.
В свою очередь директора НОУ парировали это обвинение постановлением администрации Владивостока еще от 1999 г., которое закрывает для обучения 25 городских трасс, выставляя практическое обучение на загородные проселочные дороги.
Другой вопрос, и он же наиглавнейший для автошкол в условиях кризиса, вызвавшего удорожание обучения. Речь идет о курсантах, не сдавших экзамен с первого раза, именуемых в ГИБДД "повторниками". Как показывает практика, на них у экзаменаторов уже не остается времени и сил. Тем не менее, в ГИБДД пошли навстречу автошколам и выделили целый день - вторник, в течение которого "повторникам" разрешена пересдача.
Правда, здесь есть один нюанс, по поводу которого уже неделю не смолкают дебаты. Местом пересдачи выбран автодром РОСТО, а автомобили, на которых будет осуществляться повторный прием практического экзамена, - оборудованные для учебного вождения "ВАЗ 2107". Это не первоапрельская шутка (напомним, что информация о "Жигулях" появилась как раз 1 апреля 2010 г.), а официальная информация ГИБДД.
Как пояснил начальник отдела АТИ и РЭР ГИБДД Иван Палатовский, эти машины поступили в край по линии Федеральной программы "Безопасность дорожного движения 2006-2012 гг.", а кому не нравятся "ВАЗы", оборудованные механической коробкой передач, пусть стараются и сдают с первого раза.
Но и это автошколы не совсем устраивает. По словам директоров НОУ, реформируемая Госавтоинспекция, с ее сокращением, или, правильнее сказать, приведением в соответствие с ФЗ №709, когда на 10 тыс. выдаваемых в год водительских удостоверений должен быть один инспектор, не может вовремя принять экзамен даже у тех, кто получает квалификацию впервые. Исходя из списков ГИБДД, в месяц одна из 25 автошкол, работающих во Владивостоке и ближайших окрестностях, может представить на экзамен... 25 курсантов! Что тогда говорить о "повторниках"?
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