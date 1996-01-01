Ремонт дорог Владивостока скоро начнется

Когда с дорог Владивостока сошли снег и лед, горожане, и в первую очередь водители, схватились за голову - ни пройти, ни проехать. Потому начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий Александр Игоревич КОРШЕНКО стал у журналистов самой востребованной фигурой в администрации Владивостока.

Спрашивать "Как вы оцениваете состояние городских дорог после зимнего сезона?", наверное, не стоило. В данной ситуации вопрос издевательский. Но мы спросили. И получили ответ.

- Неудовлетворительно. Нашим управлением сейчас ведется работа по составлению дефектовочных ведомостей по "провальным" и проблемным участкам дорог. Связано это исключительно с тем, что зима оказалась очень тяжелой - большие перепады температур, много снега. А при перепадах температур от плюсовых до минусовых верхний слой прогревается, а нижний остается холодным, между ними попадает вода и идет деформация. Поэтому - "обвалы", трескается асфальт и т.д.

Нами уже составлен перечень наиболее пострадавших участков. Их достаточно много. Естественно, "перекрыть" асфальтом весь Владивосток вряд ли возможно. В список на аварийно-восстановительный ремонт вошли наиболее "больные" участки, на что выделено 45 млн рублей. И еще 86 млн рублей - по исполнительным листам по придомовым территориям. Эти ремонты будут вестись по всем районам города.

- Будет ли продолжен незавершенный ремонт прошлого года?

- Конечно. В связи с тем, что зима наступила раньше, фактически в ноябре, 15 улиц остались с незавершенным ремонтом. Мы сделали обоснование для администрации Приморского края, которая ведет софинансирование ремонта этих улиц, чтоб выделили средства на его завершение. Но вопрос пока так и не решен.

- Как в этом году будет организован ремонт дорог в нашем городе?

- Генподрядчиком будет выступать МУП "Дороги Владивостока". Часть работ оно выполнит само, а на остальные привлечет другие компании. В МУПе это будут решать сами. Конечно, в первую очередь привлекут на субподряд те организации, которые показали себя наиболее достойно в плане выполнения работ.

- Александр Игоревич, уточните, пожалуйста, потенциал компании МУП "Дороги Владивостока". Это предприятие с материально-технической базой или просто дирекция, которая будет работать силами субподрядчиков?

- Это предприятие, которое для поставленных нами целей должно привлекать необходимое количество людей. У него разноплановая работа, и коллектив достаточно универсален. За ним закреплена часть уборки улиц города, он занимается аварийно-восстановительным ремонтом, есть бригада по разметке дорог и изготовлению дорожных знаков. Есть свои мастера, строители и парк техники, который постоянно растет. Только в этом году мы планируем закупить 95 единиц, при том, что сегодня в наличии 122. Берем универсальную новую технику, которая может работать и зимой, и летом. Плюс специализированная техника - для ремонта дорог и т.д. Мы вынесли уроки из нынешних снегопадов. Это как раз тот вариант, когда проблема решается за счет софинансирования из краевого и федерального бюджетов. Заявки на технику уже готовятся.

- В прошлом аукционы по дорожным объектам проводились очень поздно, и из-за этого компании не успевали выполнять свои обязательства по ремонту. Удастся ли избежать этого в новом сезоне?

- Надеемся. На этой неделе начинаем аварийно-восстановительный ремонт. Однако собственных средств на восстановление дорог в полном объеме у города нет. Поэтому мы запрашиваем софинансирование, в том числе в администрации Приморского края. Все это в рамках Бюджетного кодекса и бюджетного процесса, занимающего определенное время. Чтоб ускорить, заранее разрабатываем проекты, утверждаем и с ними выходим на софинансирование. При этом мы реально понимаем, сколько нужно денег и по каким конкретным адресам. Мы стараемся учесть все возможности.

Обновление городских дорог стоит колоссальных денег. Например, нужны очень большие суммы по развязкам, там "дорогие работы". Хочется, чтобы у нас заранее были все разрешительные документы для того, чтобы при выделении финансирования сразу же можно было бы приступать к объектам. Проекты за полгода-год не строятся, но начинать новые или продолжать ту работу, которая была начата в прошлом году, в любом случае надо. И кроме дорог у нас есть масса других задач - это скверы, парки, набережные, пляжные зоны и т.д.

- Если говорить обо всех видах дорожных работ - аварийно-востановительный ремонт, капремонт, реконструкция и пр. Много ли на все это сегодня необходимо средств?

- Сейчас мы готовим заявку-обоснование в администрацию Приморского края. Но если говорить о той потребности, которая бросается в глаза, то на сегодня это порядка двух миллиардов рублей. Только на аварийно-восстановительный ремонт надо не 45 млн, а 200 млн рублей. Увы, вряд ли реально эти деньги получить.

- Объем ремонта, который наметили на этот год, выполним ли реально? Хватит ли сил?

- Деньги, заложенные в бюджет, на это и нацелены.

- И кто сегодня проектирует городу дорожные объекты?

- Сейчас этим занимаются проектировщики из разных городов страны. Работаем с омским специализированным институтом, с местными проектными институтами, которые ничем не хуже... Очень большие объемы выполняет ОАО "Приморгражданпроект", в том числе по инфраструктуре г. Владивостока, Снеговой пади и т.д. При этом привлекаются многие специалисты из других проектных институтов. Работа сложная: у города свои особенности - горы, санаторно-курортная зона, много ограничений. Плюс плотная застройка. Если разворачивать новые работы, то это повлечет увеличение пробок и перекрытия дорог. Этой ситуации мы никак не избежим.

- Какие конкретно дороги, из "городских", у нас будут в этом сезоне строиться-реконструироваться?

- Есть очень большой объем реконструкции существующей дороги, по которому уже объявлен аукцион. Это "саммитовский" объект - "Ул. Десятая - мостовой переход через бухту Золотой Рог". В стадии завершения проектирование реконструкции т.н. "объездной дороги" в районе мыса Чумака, участка ул. Днепровской и дороги по пр-ту "Красного знамени" - ул. Котельникова. Объявлен тендер на проектную документацию дорог в районе Борисенко - Фадеева - Спортивная. Однако денег на них нет. Зато продолжается строительство дороги Снеговая - Горностай. По ней выполнен громадный объем работ. Строители идут в рамках графика, и мы надеемся, что уже в этом году будем ездить здесь по новой хорошей трассе.

- Кто будет заниматься разметкой и устройством освещения городских дорог?

- Первым - МУП "Дороги Владивостока", а освещением - специализированное предприятие, но я знаю, что объемы по освещению увеличены. Это заложено во всех проектах новых дорог.

- После завершения "саммитовских" магистралей они будут обслуживаться городом или краем?

- В долговременной программе развития Дальнего Востока и Забайкалья расписано, что если дорогу строит край, то это краевой объект, город - городской, а если федералы - федеральный. Содержать дороги должен собственник. Если будет принято решение о передаче этих дорог в муниципальную собственность, то ими будет заниматься город... или с городом будет заключен договор. Вариантов много.

- А как с ремонтом тротуаров? Некоторые совсем плохи.

- У нас есть очень большая "атэсовская" программа "Морской фасад", в рамках которой должна быть реконструирована центральная часть города. В том числе предусмотрены замена бордюров, тротуары, дополнительное освещение, фасады.

- По вашему мнению, реально ли Владивостоку добиться такого строительства и ремонта дорог, чтобы они стояли хотя бы несколько лет, а не "плыли" каждую зиму?

- Я как житель города тоже хочу, чтобы дороги были идеальными. Но исходить надо из реалий. Чтобы дороги служили годами, их необходимо строить капитально, а не просто латать каждый год. И для этого нужны совсем другие деньги. К сожалению, Владивосток не может строить дороги с бетонным основанием - у нас под проезжей частью все коммуникации, которым нередко требуется ремонт - попробуй вскрыть бетон... Значит, нужны другие технологии, но такие же основательные. Нам необходимо радикальное обновление ливневой канализации. Кроме того, в последний год к этим причинам добавилась другая - гигантские стройки, когда тысячи грузовиков перевозят по нашим дорогам миллионы тонн грузов - асфальт попросту не выдерживает. И нам это надо пережить. Но зато потом новые дороги изменят всю инфраструктуру города. И когда построят все мосты, транспортная ситуация разрядится.