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Ремонт дорог во Владивостоке вот-вот начнется

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уже на следующей неделе во Владивостоке начнется плановый аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна. На эти цели из бюджета города выделено 45 миллионов рублей. Специалистами управления содержания жилищного фонда и городских территорий составлен список участков дорог, которые требуют незамедлительного ремонта. В их числе - улицы Борисенко, 40 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Сахалинская, Калинина, Русская, Чапаева, проспект 100 лет Владивостоку, Иртышская, Ильичева, Котельникова, Сельская, площадь Луговая (в сторону Спортивной), Нерчинская, Светланская, проспект Острякова, Крыгина, Амурская, Тунгусская, Комсомольская и другие.

"Асфальтный завод начинает работать с 10 апреля, с этого дня планируется начать и ремонтные работы на магистралях Владивостока - в первую очередь на самых аварийных участках дорог. В связи с празднованием 65-летия Победы и 150-летия со дня основания Владивостока будут проведены ремонтные работы в районе центральной площади и Корабельной набережной", - отметил замглавы администрации города Владимир Шеянов.

Как сообщили в МУП "Дороги Владивостока", асфальтоукладочный комплекс "Ремиксер-4500" прошел плановый ремонт и готов к выходу на городские дороги. Подготовлены катки, в том числе два новых - с шарнирно-сочлененной рамой и поворотными вальцами, закупленные в 2009 г. Также закуплены две установки для ямочного ремонта дорожного полотна методом пневмонабрызга ЭД - 205М, которые доставят во Владивосток в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

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