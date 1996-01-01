Владивостокские автомобилисты сами взялись за ремонт дорог

Владивостокцы не стали ждать, пока раскачаются местные власти, и сами взялись за ремонт дорог. На собственные деньги и своими руками 4 апреля они заделали несколько ям на центральной улице краевого центра Приморья

Ремонт дорог оказался настолько веселым и увлекательным делом, что ребята хотят сделать что-нибудь подобное снова. Тем более что часть добровольных пожертвований, собранных на ремонт дорог, осталась неизрасходованной. Хотя пока они еще в поиске новых форм будущих акций.

Идея провести необычную акцию родилась на форуме одного из автомобильных сайтов.

- На форуме стали обсуждать наши дороги, которые после зимы превратились в настоящий кошмар для автомобилистов. Но эту тему регулярно поднимаем. Вот я и подумал - сколько можно обсуждать? Надо что-то делать! - рассказал инициатор акции "Дырка" Константин СОТНИК, известный завсегдатаям форума под ником "КОТОБЕЙ". - За полчаса составил план и выложил его на сайте.

Составить план работы для Константина не проблема. Ведь он по образованию инженер-проектировщик. Работает по профессии в одной из фирм Владивостока. Правда, свободного времени у 23-летнего парня мало. Домой зачастую возвращается лишь к ночи. Но идея ремонта дороги увлекла его настолько, что он не пожалел несколько дней на организацию акции.

Вначале с товарищами по форуму скинулись. В первый же день набрали 9,5 тыс. руб.

- Давали кто сколько может. Кто-то - 500 руб., в основном по 1 тыс., а один мужик подъехал на 80-м "Крузаке" и дал 2 тыс. руб. Всего собрали 14,5 тыс. руб. С ними поехали закупать материалы, - рассказал Константин Сотник. - Например, конусы, которые нужны, чтобы огородить ремонтируемый участок, стоят по 300 руб. Но, узнав, для чего мы ищем столь специфический товар, продавцы уступили нам их со скидкой в 50 руб. Когда покупали каски, две нам просто подарили.

Главное же ребята закупили особый, так называемый "холодный асфальт". Его делают, используя импортные компоненты, но в России. Он дороже обычного, но его можно класть даже в холодное время года и на влажную основу. Да и служит он значительно дольше. В конечном счете он выгоднее. Ремонт провели 4 апреля.

- Некоторые из нас давно знакомы друг с другом. Но лишь заочно - по переписке на форуме. На акции мы впервые увидели друг друга "вживую", - уверяет 28-летний юрист Азат АЛИБАЕВ.

Встретившись в намеченное время на владивостокской ул. Светланской, энтузиасты быстро провели "опознание" друг друга, перезнакомились заново, уже по именам, и приступили к работе.

Ребята установили оранжевые конусы. Все надели каски и жилеты защитного цвета. Девушкам поручили регулировку движением. Три человека с метлами и пакетами обработали ямы - вымели из них мусор и грязь. Затем автокомпрессором, подключенным к прикуривателю автомобиля, выдули оставшуюся мелкую пыль. Обвели ямы специальным спреем. Холодный асфальт подвезли на тележке. Бригада из нескольких парней стала укладывать его в яму, утрамбовывая чем-то похожим на кувалды, но с очень длинными рукоятками.

Проезжающие автомобилисты непроизвольно снижали скорость, наблюдая за происходящим. Тем более что движение регулировали весьма необычные молодые и симпатичные регулировщицы. Да и молодые ребята в спецовках совсем не похожи на обычных дорожных рабочих. Всем, кто спрашивал, объясняли суть происходящего. Водители весело смеялись и с удовольствием давали деньги на ремонт.

Власти не мешали. Подъехали сотрудники ППС и доложили по рации: "Транспарантов нет, спокойно укладывают асфальт". Милиционеры ничего предпринимать не стали, развернулись и уехали. Подошел участковый. Узнал, в чем дело, посмеялся и сам дал деньги на ремонт.

- Мы обязательно снова займемся дорогами, ведь у нас еще остались деньги, пожертвованные горожанами. Правда, еще не знаю, в какой форме, но обязательно придумаем что-нибудь новое, чтобы не повторяться, - заверил Константин Сотник.

Кстати, недавно телеканал "Россия" показал сюжет из небольшого городка в Германии, который после минувшей зимы вышел, не поверите, с разбитыми вдрызг дорогами. Так там, ввиду пустой казны, мэр додумался продавать дырки на уличном асфальте, чтоб собрать деньги на дорожный ремонт. У нас до этого дело, надеюсь, не дойдет.