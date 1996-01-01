Конец гаражного хаоса

Особенности и текущее развитие Владивостока говорят о том, что какого-то универсального единого приема по решению проблемы стоянок личного автотранспорта сегодня нет. Каждый раз, когда проектировщики приступают к проектированию здания или комплекса, им приходится учитывать, что решение по стоянкам или гаражам для машин, скорее всего, будет исключительно индивидуальным для каждого конкретного участка застройки.

С другой стороны, уже определился целый "веер" основных приемов, позволяющих решать проблему. Главное для специалистов - в имеющемся многообразии решений выбрать оптимальное, подходящее к конкретному случаю.

Пожалуй, организация сегодня подземных железобетонных парковок при любом проектируемом и строящемся новом здании в центре города - это очень правильно. Но себестоимость такого строительства очень высока, и место в такой парковке тоже дорого. Опять же, чтобы обеспечить в них местами всех приезжающих ежедневно в центр, их нужно построить буквально рядом с каждым зданием.

Понятно, что существующими приемами реконструкции это невозможно решить, потому что, как бы осторожно это ни делалось, оно губительно для устоявшегося архитектурного ансамбля. Здесь трудно применять типовые решения - слишком серьезны ограничения по сетям, по исторической застройке, размерам участка, возможностям подъезда и пр. Поэтому особенно важны особенно оригинальные решения по месту. Важен анализ всей городской территории: где наиболее целесообразно размещать эти стоянки, и там и определять им место.

Собственно, застройщики уже поняли, что от них требуют, и включают эти парковки в проекты. При этом сложный рельеф города зачастую играет на руку, давая возможность делать такие парковки удобными, многоуровневыми и "лаконичными" для территории.

В ряде случаев требуется очень выборочно и грамотно применять зарубежный опыт строительства механических и автоматических парковок, представляющих отдельный модельный "топ", который стоит гармонично, без ущерба уже имеющейся архитектуре, вживлять их в сложившуюся застройку.

Не менее, чем новое строительство, сегодня актуальна реконструкция "гаражных территорий", при которой тоже применима богатая палитра решений.

По мнению руководителя ООО "Архитектурный фонд" Владимира СМОТРИКОВСКОГО, очень перспективно, например: перекрывать гаражи, возводя над ними еще несколько уровней парковок, а сверху разбивать еще гольф-клуб, спортивную, детскую, игровую площадку и создавать другие благоустроенные места для пребывания людей. С учетом того, чтобы все было экологично, чисто и комфортно. Особенно это актуально для таких территорий, как 63-й, 64-й, 71-й м-н, где сегодня живет особенно много людей, а пойти некуда.

В портфеле предложений архитекторов в последнее время появились интересные наработки и предложения по реконструкции гаражного "хаоса" города на основе конструктивных компромиссных решений. Они очень удобны в случаях, когда о сносе каких-то гаражей говорить еще рано, но и оставлять их в убогом, непривлекательном виде уже нельзя. На месте одноэтажных, "из фильмов ужасов", блочных гаражных агломераций должны появиться многоуровневые парковки с одновременной гармонизацией окружающей среды.

Один из таких примеров - гаражный кооператив "Ракета" на ул. Давыдова. Проект его реконструкции уже прошел необходимые согласования, и ведутся строительные работы.

- Проектом предполагается надстроить еще два этажа гаражей, а сверху, на эксплуатируемой кровле, будут располагаться теннисный корт и открытая автостоянка, - говорит архитектор проекта Кирилл РОМАНОВ. - Главной задачей этой реконструкции было обеспечить расширение стояночных площадей, чтобы их хватало всем заинтересованным местным жителям. Выигрыш от реализации проекта в том, что на той же территории появится еще до 200 новых машино-мест. Кроме того, рядом будет располагаться новое семиэтажное административное здание.

Другой пример - проект физкультурно-оздоровительного комплекса с подземной двухуровневой парковкой в районе ул. Ладыгина, 13 в 64-м м-не на месте ранее "неорганизованных гаражей" и крутого склона.

- Этот комплекс состоит из двух частей, - говорит проектировавший его Евгений ЮРЧЕНКО. - Каждая - до 100 машин. Первоначально здесь планировались только парковки, но затем было решено включить в комплекс детские и спортивные площадки для проживающих и - блок с тренажерными залами. Проектом расширяется существующий проезд вдоль дома, увеличивается зеленая зона, а жители двух домов получают дополнительное пространство для досуга и своих машин. Террасирование территории позволяет сделать удобные заезды на каждый этаж парковок и ширину проездов парковок, достаточную для того, чтобы могли разъехаться любые легковые машины.

Предусмотренная здесь инверсионная кровля паркингов позволит разбивать на ней зеленые площадки. При том, что по ней прокладываются дренирующий слой и внутренний водосток. Конечно, в этом месте можно было бы построить привычную дорогую подпорную стенку и получить это же пространство для площадок спортивно-физкультурного комплекса, но тогда его судьба была бы предопределена тем, что со временем его заставили бы машинами, как это уже случилось во многих местах города. По мнению архитектора, такие и похожие на это решения могут найти во Владивостоке активное применение там, где крутые склоны сопок не позволяют строить жилье или иные объекты. Что же касается стоимости такого строительства, то одно место для машины в комплексе обходится примерно в $10 тыс. После его строительства оно может быть как выкуплено, так и арендовано.

Еще одним интересным примером можно считать проектное решение на месте открытой автостоянки на ул. Трансформаторной. Заказчик по этой территории предлагал выполнить проект небольшого предприятия автосервиса. Однако в городской архитектуре отклонили предложение по той причине, что строительство такого предприятия там невозможно, да и территория при этом использовалась бы недостаточно рационально.

Поэтому родилось новое решение: двухуровневая парковка с блоком бытового обслуживания населения. - Таким образом, мы получаем 70 парковочных мест, что в интересах автомобилистов, которые привыкли ставить свои машины именно здесь, и - предприятие, которое необходимо для развития своего бизнеса заказчику, - говорит архитектор Вячеслав САКОВСКИЙ. - Если это решение заслужит одобрение, то после рабочего проектирования, экспертизы и получения разрешения на строительство, очень возможно, этот комплекс будет построен.

Эти и ряд других приемов могут разнообразить, и, если не решить, то существенно снизить остроту "стояночной" проблемы Владивостока.