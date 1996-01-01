Автомобильные парковки наступают

Строительство многоуровневых механических парковок для машин - один из наиболее рациональных выходов решения "автостояночной" проблемы для Владивостока. Идет поиск, как рационально использовать под них городскую территорию, не теряя ее комфортности для горожан.

О наиболее интересных проектах в этой сфере в интервью "ЗР" рассказывает Главный архитектор проектов компании ООО "Архитектурный фонд" Владимир ДУНАЕВ.

- Владимир Ильич, известно, что в ближайшее время в городе должно начаться строительство около десятка механических парковок общей емкостью примерно 1500 машино-мест. В основном в центральной части города. Насколько реально за счет них обеспечить местами машины, скапливающиеся на проезжей части улиц, тротуарах и пр.? И какими могут быть решения по таким парковкам?

- Наиболее интересным из всех концептов, сделанных нами в этом плане, и удачным для реализации, была работа по ул. Фокина - это короткий парковочный ряд в районе старого троллейбусного кольца на месте бывших киосков. Эта парковка представлялась компактной и очень удобной. И, наверное, была бы хороша для первой такой пробы. Но эксперимент остался на этапе эскизного проекта.

Во дворе ТЦ "Центральный" на ул. Светланская, 29 автоматический паркинг устроен, можно сказать, в самом здании. Он уже используется, в основном для своих работников, хотя по нему еще остались отдельные вопросы.

Очень хорошо для строительства парковок использовать участки между двумя домами с глухими торцами. Дом туда не "затолкаешь", а парковку можно.

Но автоматические парковки очень нужны не только в центральной части города, но и в спальных районах, где пространства побольше, и под них не обязательно искать всякие "щели" и "пятачки", как в центре.

- То есть, можно строить большие объекты. Какие, например?

- Механические парковки бывают разных видов. Например, парные, в которых одна машина ставится над другой. Из этих "пар" можно в зависимости от места и потребности выстраивать достаточно длинные горизонтальные двухуровневые "ленты". Иногда такие парковки делают и трехъярусными.

Есть более стационарные механические парковки, которые строят, как настоящие здания, - в 5-8 уровней. Они могут иметь по два ряда парковочных мест на каждом из этажей, а по всей длине и высоте здания должен работать подъемник, подавая автомобили в ячейки или же выставляя их.

Такие парковки наиболее эффективны с точки зрения использования площадей. В коробке, соответствующей размерами стандартной пятиэтажке, можно сделать 8 этажей парковок. При длине такой парковки 30 м и ширине 15 м в ней можно разместить 160 машин. Она очень хорошо может "встать" между двумя торцевыми глухими фасадами зданий, может быть устроена под землей. При этом вся "этажерка" с подъемниками опускается в котлован, а над ней можно построить другое необходимое здесь здание.

При острой нехватке места можно строить подобные стоянки башенного или "шахтного" типа.

Есть интересные парковки револьверного или "карусельного" типа, в которых места открываются, как в барабане револьвера при его повороте. Они тоже могут быть многоуровневыми и довольно компактны.

В нашем городе с его сложным рельефом и плотной застройкой многих территорий иногда очень удобно применять "поворотные въезды" на парковки. Они привычны для зарубежных городов с узкими улицами - часть диска такого механизма выходит на примыкающую к парковке проезжую часть дороги, и машина, въехавшая на него после нажатия кнопки, поворачивается вместе со стеной и оказывается внутри здания.

- А если говорить об устройстве автопарковок в новых районах города, то как, по вашему мнению, должен решаться этот вопрос?

- Новая застройка вся должна обеспечиваться парковочными местами на таком уровне, который сегодня требуется. То есть из расчета, что на каждую квартиру будет, по крайней мере, одна своя машина. Хотя, конечно, есть такой коммерческий ход - парковок делают не столько, сколько их нужно на самом деле, а чуть меньше - чтобы был некоторый ажиотаж, и цена парковочного места была бы в напряженном состоянии.

И есть еще один серьезный психологический аспект. Ранее я думал, что многие ставят машины во дворах, потому что им просто некуда их девать. Оказывается, дело в другом. Если построить парковки на всех желающих, то все равно часть машин люди будут бросать во дворе. Они просто к этому привыкли, несмотря на то, что у них есть свой гараж или место на парковке. Многие, а таких не меньше 20%, желают постоянно иметь возможность видеть свою машину в окно, быстро выйти к ней, сесть и сразу же поехать, не теряя времени на прогулку до гаража или парковки. А в малоэтажном фонде присутствует желание, не одеваясь по-зимнему, спуститься в гараж и выехать. И этот фактор при строительстве парковок во Владивостоке тоже нельзя исключать.