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На Владивостокской таможне возник новый барьер на ввоз авто

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Владивостокской таможне возник новый барьер на пути японских иномарок в Россию. Таможенники не принимают платежи у брокеров и требуют личного присутствия владельца машины. Иногородним, особенно живущим в других регионах, теперь непросто растаможить "японку". Уже возникла огромная очередь. Брокеры в массовом порядке отзывают ранее сделанные платежи. Государство несет убытки, но госслужащие не спешат решать проблему.

Стоит отметить, в 2010 г. импорт бэушных "японок" стал оживать. Конечно, до показателей 2008 г. еще очень далеко, но в сравнении с прошлым 2009 г. ввоз вырос примерно в полтора раза, утверждают участники ВЭД (внешнеэкономической деятельности).

Однако не успели они порадоваться, как возникла новая проблема. Примерно с 19 марта таможенники перестали работать с брокерами, представляющими физических лиц. Сотрудники Владивостокской таможни объясняют проблему тем, что полученная из Москвы новая компьютерная программа по учету платежей предусматривает платежи брокеров только за юридических лиц, но не за физических, которые теперь должны лично оплачивать таможенный сбор.

"Бред какой-то! - возмущается представитель одной из пострадавших фирм Роман С. - Наш статус прописан в Таможенном кодексе. Да мы, таможенные брокеры, просто выгодны государству и таможне. Таможенникам проще иметь дело с нами, профессионалами, которым не надо долго и детально все объяснять. А для государства мы - гарантия. Ведь по законодательству таможенные брокеры несут солидарную ответственность с физическим лицом, за которого вносят платеж. То есть, если позже будут обнаружены какие-то проблемы, скажем, таможенник ошибся и начислил платеж меньше положенного, то государственным органам не нужно искать на российских просторах физическое лицо, с которого недополучили деньги, а достаточно снять недоимку из тех 50 млн руб., которые вносит под обеспечение своей деятельности каждый брокер".

Тем не менее теперь брокеры лишены возможности работать с физическими лицами. Новая компьютерная программа ударила, главным образом, по ввозу иномарок.

"Возможно, это новый виток в борьбе с "правым рулем", - предполагает Роман С. - Иное логичное объяснение просто на ум не приходит. Да и таможенники внятного объяснения пока не дали, хотя мы практически сразу послали официальный запрос".

Эту версию подтверждает тот факт, что после широко известного повышения с 2009 г. таможенных пошлин на иномарки изменилась структура ввоза. Если раньше большую часть "японок" ввозили юридические лица, то теперь примерно 80% приходится на долю физических лиц. Лишая их возможности воспользоваться услугами таможенных брокеров, государство, вероятно, надеется изменить наметившуюся тенденцию роста импорта иномарок, полагают участники ВЭД.

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