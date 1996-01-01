Ксенон: путь легализации

Итак, свершилось: нештатно установленный ксеноновый свет теперь вне закона и грозит водителю лишением прав на приличный срок, арестом имущества и прочими "радостями".

Особый колорит ситуации придает тот факт, что на этот раз шоферская братия разделилась на два лагеря - сторонников и противников новшества. И если до этого водители дружно протестовали против нововведений, например, ужесточения налогов на ТС или запрета праворульных машин, то сейчас государству удалось внести смуту в некогда дружные ряды. И каждый прав по-своему.

Раньше для нормальных людей, уважающих на дороге не только себя, проблема была лишь в том, чтоб совместить мощность света с комфортом встречных водителей. Теперь необходимо, чтобы еще и сотрудник ДПС посчитал ваш свет легальным и не "разводил" на права. Инспекторы ведь не за качество света бороться будут, а по букве инструкции действовать. Значит, задача состоит в том, чтоб найти способ лучше освещать дорогу, не нарушая этих инструкций.

На букву "D"

Каким образом сотрудники ГАИ-ГИБДД определяют тип фары? По маркировке на самой фаре. Фара, предназначенная под галоген, маркируется на стекле и корпусе буквой "Н" в различных вариантах, а под ксенон - буквой "D", "D2S" и т.п. То есть, если у вас будет фара с маркировкой под ксенон - у продавцов полосатых палочек не должно быть к вам претензий касательно вашего света.

Самый простой путь - переделать маркировку. В Интернете уже появились варианты наклеек, идентифицирующих фару как ксеноновую, и советы, как затирать оригинальную маркировку. Возможно, какое-то время это и поможет, но рано или поздно попадется въедливый и компетентный инспектор - и все: 6 месяцев трамвая вам обеспечено. В общем, это не лучший путь решения проблемы.

С другой стороны, на многие модели машин существуют штатные ксеноновые фары. Обычно такие фары входят в дорогую комплектацию. И являются лучшим решением в сложившейся ситуации - свет будет штатным, мощным, как и положено ксенону, и при этом у сотрудников ДПС не возникнет к вам вопросов - на фаре четко будет прописана буква "D". А отсутствие или наличие автокорректора проверить инспектору на улице не очень просто, да и в инструкциях об этом речь не идет - это вопросы к прохождению техосмотра.

Там могут спросить, а на посту ДПС будут смотреть исключительно маркировку фары. Омыватели фар также ставятся далеко не всегда. На большинстве "японок", например, штатный ксенон без них. Более того, на многих моделях штатный ксенон стоит в рефлекторной фаре, без омывателей и автокорректора. Так что все эти устройства, строго говоря, не являются обязательными. В общем, поставив фары от более дорогой комплектации, можно продолжать наслаждаться хорошим светом и при этом совершенно легально.

Минус такого решения - цена. Она может существенно подорвать семейный бюджет. Но есть способ сократить расходы - поставить ксеноновые фары производства тайваньских заводов DEPO или Eagle Eyes. Выбор штатной ксеноновой оптики там огромен, и, скорее всего, вы сможете подобрать фары для вашего авто.

Но главное, что на фарах будет заветная маркировка "D".

Линза как вариант

Если и этот способ обзавестись ксеноном кажется вам слишком дорогим, то можно поступить еще проще и экономичнее. Поставьте тюнинговую фару с линзовыми модулями и установите ксеноновые лампы с температурой свечения 3000 - 4300 К. Тогда свет по мощности будет ксеноновым, а по цвету свечения похож на галогеновый. Поскольку за линзой будет не видно, какая лампа установлена, вам останется только закамуфлировать блоки розжига таким образом, чтоб они не бросались в глаза сотрудникам ДПС.

Идеально, если доступ к фарам затруднен конструктивно. Инспектор вряд ли станет разбирать полмашины, чтоб посмотреть цоколь лампы. При условии, конечно, что она светит желтым светом, и нет особых оснований сомневаться, что это галоген. Если вы все-таки хотите быть полностью законопослушным - то оставьте в линзовом модуле галогеновую лампу - светить через линзу она в любом случае будет лучше, чем с рефлектором. Ведь основная наша цель - лучше освещать дорогу, и линзовый модуль в этом сильно помогает.

Ну, и если все вышеизложенное по каким-то причинам вам не подходит, просто отполируйте ваши фары или замените их на новые Света сразу прибавится, причем ощутимо.